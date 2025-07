Ausgerechnet zum Sommerferien-Start! Streiks legen Mallorca lahm

Pünktlich zur Hochsaison drohen auf Mallorca Streiks im Tourismussektor, die Tausende Urlauber vor große Herausforderungen stellen könnten. Hotels, Restaurants, Bars und der Flughafen sollen bestreikt werden. Angesichts der intensiven Reisezeit wächst die Sorge, dass der Urlaub auf der beliebten Ferieninsel deutlich komplizierter wird als erwartet.

Die Gewerkschaften fordern bessere Arbeitsbedingungen und Lohnerhöhungen. Doch die Arbeitgeberseite lehnt diese weitgehend ab. Da sich die Parteien nicht einigen konnten, rufen die Gewerkschaften nun zum Streik auf. Wird der Juli auf Mallorca für Reisende zum Stolperstein?

Streiks bringen Mallorca in Schwierigkeiten

Fünf Streiktage sind für den Juli geplant. Gestartet wird am 10. Juli, gefolgt von weiteren Terminen an Wochenenden am 18., 19., 25. und 31. Juli. Besonders betroffen sind das Nachtleben, die Gastronomie und zahlreiche Hotels. Demonstrationen, etwa am Flughafen Son Sant Joan und zentralen Touristenorten wie der Playa de Palma, verstärken die Aktionen.

Die Proteste scheinen bewusst auf umsatzstarke Tage gelegt, um den Druck zu erhöhen. Urlaubern auf Mallorca drohen daher Einschränkungen wie nicht gereinigte Hotelzimmer oder geschlossene Restaurants und Bars. Selbst Flüge könnten durch Kundgebungen beeinträchtigt werden.

Ursache des Konflikts: Arbeitsbedingungen auf Mallorca

Auslöser für den Konflikt ist die Forderung nach 16 Prozent mehr Lohn über drei Jahre. Arbeitgeber bieten 11 Prozent, was den Gewerkschaften nicht reicht. Diskutiert wurde auch die Dauer der Beschäftigung: Saisonal arbeitende Kräfte sollten längere Anstellungszeiten erhalten. Auch in diesem Punkt gab es keine Einigung.

Die Gewerkschaften werfen den Arbeitgebern vor, erkämpfte Errungenschaften wie geregelte Arbeitszeiten und Entgeltfortzahlungen im Krankheitsfall wieder abschaffen zu wollen. Der Hotelverband von Mallorca kritisierte dagegen, die Gewerkschaften hätten die Gespräche mit Streikdrohungen belastet.

Mallorca zwischen Tourismusboom und Spannungen

Mitten in einer Rekord-Saison gerät der Tourismus auf Mallorca ins Wanken. Der Streit spiegelt die wachsenden Spannungen zwischen Tourismuswirtschaft und Arbeitskräften wider. Ob es noch eine Einigung geben wird, ist ungewiss. Für Urlauber auf Mallorca heißt es jedenfalls: Der Sommer könnte turbulenter werden als geplant.

