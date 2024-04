McDonald’s auf Mallorca: DIESE Angebote suchen deutsche Kunden in der Heimat vergeblich

Die Bandbreite an Essen im Ausland stellt Urlauber immer wieder auf die Probe. Der Grund: Nicht immer ist das passende Angebot dabei. Ein Glück, dass es Lokalitäten wie McDonald’s auf der ganzen Welt gibt – und zwar zum Großteil mit dem gleichen Angebot.

Auch auf Mallorca, der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen, sind mehrere Standorte der Fast-Food-Kette vertreten. Neben den Klassikern dürfen sich Reisende aber auch auf ein paar Specials freuen, nach denen sie in ihrer Heimat vergeblich suchen werden.

McDonald’s auf Mallorca: Deutsche Kunden sind überrascht

Unsere Redaktion hat eine der Filialen am Ballermann mal in Sachen Sortiment genau unter die Lupe genommen. Dabei gab es bereits in der Kategorie der Burger erste Unterschiede: Der spanische McDonald’s hat nämlich unter anderem einen McExtreme im Angebot – Burger Bun mit zwei Pattys, Spiegelei und Käse.

Während es dazu in Deutschland meist herkömmliche Fritten gibt, legt man auf Mallorca offenbar noch eine Schippe drauf: Hier können Kunden die sogenannten „Top Fries“ bestellen – normale Pommes mit Bacon und einem Topping mit Käse-Sauce.

McDonald’s auf Mallorca serviert auch Bier

Ebenfalls auffällig und ungewöhnlich auf der Karte: die McBites. Die kleinen frittierten Chicken Bällchen kommen mit einem Dip nach Wahl und sind perfekt für den kleinen Hunger. Nicht so groß wie Chicken Nuggets, aber sollten durchaus auf eurer Liste der Bestellung landen. Und wer von Süß-Sauer und BBQ bereits die Schnauze voll hat, kann sich ja mal für das Gazpacho oder die Sazonador Sour Cream entscheiden.

In Sachen Getränke setzen die Mallorquiner übrigens auch nicht nur auf Softdrinks – im Gegenteil: In der spanischen McDonald’s-Filiale gibt es zwei verschiedene Biersorten und ein weiteres alkoholfreies Getränk. Ein süßes Dessert darf natürlich auch nicht fehlen. An dieser Stelle kommen die McPops ins Spiel – kleine Berliner mit unterschiedlicher Füllung. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, solltet ihr einen Besuch bei McDonald’s auf Mallorca also nicht ausschlagen.