Am Strand von Malcesine, einer kleinen Gemeinde am Ostufer des Garadasees, wurde eine Flaschenpost angeschwemmt. Der darin enthaltene Brief trägt das Datum vom 9. August 2012. Er ist also fast elf Jahre alt und stammt von einem deutschen Paar, dass damals Urlaub in Italien gemacht hat.

+++ Urlaub in Italien: Flughafen brennt lichterloh – Touristen entsetzt +++

Aufgrund des Inhalts dieses Briefes sucht die Gemeinde nun händeringend nach den Deutschen. Werden sie noch einmal zurückkehren, um Urlaub in Italien zu machen?

Urlaub in Italien: Gemeinde sucht deutsches Paar

Der Fund der Flaschenpost hat in Malcesine etwas losgetreten. Nach knapp elf Jahren im See ist die Nachricht eines Hamburger Pärchens nun wieder aufgetaucht. Hier der Brief:

„Lieber Gardasee, wir wünschen uns mit dieser Flaschenpost, dass unseren Familien, unsere Freunde und wir immer glücklich und gesund bleiben. Bleib du lieber Gardasee immer so schön und klar, wie du heute bist. Viele Grüße, Sabrina und Dennis aus Hamburg.“ Facebook-Beiträge

Auch interessant: Urlaub in Italien: Wetter-Wahnsinn – HIER droht jetzt der blanke Horror

„In den vergangenen Tagen gab es mehrere starke Gewitter“, schreibt ein Journalist in der Lokalzeitung „Bresciaoggi“. „Es könnte durchaus sein, dass die Flaschenpost aufgrund dieser Unwetter an den Strand gespült wurde.“ Die Gemeinde hat nun über die sozialen Medien einen Aufruf gestartet und würde das Paar gerne finden. Aber warum?

Noch ein Urlaub in Italien gefällig?

„Wir wollen Sabrina und Dennis einen Urlaub schenken, den sie nicht vergessen werden“, so die Gemeinde in ihrem Aufruf. Weil es Sabrina und Dennis dort damals so gut gefallen hatte, will Malcesine die beiden erneut an den Gardasee einladen. Leider hat das Paar weder ihre Telefonnummer noch ihre Adresse auf dem Brief hinterlassen.

Die Suche nach dem Pärchen könnte jedoch noch einen weiteren Grund haben neben reiner Gastfreundschaft. „In den vergangenen Monaten haben übertriebene Berichte über die Dürre dem Ansehen des Gardasees als Urlaubsgebiet geschadet“, berichtet „Bresciaoggi“. Wenn die Geschichte von Sabrina und Dennis nun die Runde machen sollte, könnte das das Ansehen der Kleinstadt im Auge der Touristen wieder etwas aufwerten.

Mehr News:

In den sozialen Medien schlägt der Aufruf aktuell große Wellen. Vielleicht werden auch die beiden Hamburger bald Wind davon bekommen. Immerhin lockt ein kostenloser Urlaub in Italien.