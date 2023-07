Ein Urlaub in Italien ist zurzeit kein Zuckerschlecken. Denn die extreme Wetter-Situation im Lande droht zu eskalieren! Schon seit Wochen erschwert die anhaltende Dürre und die erhöhte Waldbrandgefahr hier das Leben der Einwohner.

Und nun rollt eine rekordverdächtige Hitzewelle auf Italien zu. Während es sich in Deutschland bei Mitte 20 Grad gerade noch gut aushalten lässt, könnte sich das beliebte Urlaubsland bald zur zweiten Sahara wandeln.

Urlaub in Italien: Inseln brechen alle Hitzerekorde

Das Hochdruckgebiet „Cerberus“ – wie der griechische Höllenhund mit den drei Köpfen – bringt eine wahre Höllen-Hitze aus Afrika hoch übers Mittelmeer bis nach Europa. Die neuesten Daten der europäischen Weltraumagentur ESA verheißen nichts Gutes.

Auf den italienischen Insel Sizilien und Sardinien könnten in den kommenden Tagen 48 Grad erreicht werden. Das wären die höchsten Temperaturen, die je in Europa gemessen wurden, heißt es. Nur in Florida herrschten zuletzt vor zwei Jahren mit 48,8 Grad höhere Temperaturen. Schon vor wenigen Tagen wurden etwa in Rom und Neapel über 45 Grad an der Landoberfläche gemessen.

Auch in Spanien ist es glühend heiß zur Zeit. Foto: IMAGO/Cover-Images

Hitzephänomen trifft auch Deutschland

Benjamin Koetz von der ESA: „Die in diesem Jahr durch El Niño verstärkte Klimaerwärmung beeinträchtigt die Nahrungsmittelproduktion, die Wasserverfügbarkeit und unsere Gesundheit erheblich“.

Selbst in Deutschland spüren wir die Auswirkungen des Wetterphänomens. Laut aktueller Wetterkarte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) besteht in der Osthälfte des Landes vom hohen Norden bis runter nach München eine Hitzewarnung am Freitag (14. Juli). Und am Samstag drohen erneut Hitzegewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Im Südwesten könnte sich sogar ein Orkan entwickeln.