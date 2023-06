Es klingt wie der absolute Traum: Dort wohnen und leben, wo andere Urlaub in Italien machen! Tatsächlich wirbt ein Dorf der beliebten italienischen Urlaubsinsel Sardinien um Neuankömmlinge, die sich dort sesshaft machen möchten. Kein Scherz: Für einen Witz-Preis von einem einzigen Euro pro Monat soll man dort zur Miete wohnen können.

Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Traumhafte Sandstrände, mehr als 1.800 Kilometer Küste, ein bergiges Landesinnere und damit ein Traum für Wanderer und Bergsteiger: Sardinien gehört zu den beliebtesten Zielen im Urlaub in Italien. Jetzt geht das Dorf Ollolai aufs Ganze, vermietet Wohnungen für gerade mal einen Euro pro Monat. Dazu gibt es noch Extras wie kostenlose Schulbücher für Kinder, einen Babybonus und weitere Zuschüsse. Wo ist da der Haken?

Urlaub in Italien: Beliebtes Insel-Dorf vermietet Wohnungen für nur einen Euro!

Ollolai hat ein Problem, und das ist ernst: Die Einwohnerzahl ist in den letzten 40 Jahren auf nur noch rund 1.100 gesunken. Immer mehr jüngere Menschen wandern aus, es zieht sie in die großen Metropolen wie Mailand, Rom, Turin oder aber ins Ausland. Jetzt wollen die Behörden neue Menschen anlocken. Der Gemeinderat verspricht dafür zehn ausgewählten Neu-Bewohnern, die remote arbeiten möchten, eine Mietgebühr von nur einem einzigen Euro pro Monat für renovierte und bezugsfertige Häuser. Das berichtet das Fachportal „SchengenVisaInfo.com“.

Bürgermeister Francesco Columbu wirbt mit „köstlicher Küche, den unglaublich nahegelegenen Stränden in unmittelbarer Nähe zu unberührter Natur“. Insgesamt stehen 50 renovierte Wohnungen zur Verfügung, die für maximal fünf Jahre für einen Euro monatlich vermietet werden. Danach richten sich die Mietkosten am üblichen Preis der Gegend. Das Dorf wirbt auch mit Zuschüssen zum Schultransport, außerdem mit einem Dreijahres-Babybonus. Klar, vor allem junge Familien sollen angelockt werden, die dann länger in Ollolai bleiben sollen.

Man muss Beitrag für die Gemeinschaft leisten

Als Gegenleistung erwartet die Gemeinde von den Neu-Bewohnern, dass sie einen Beitrag zur Gemeinschaft leisten. Dafür sollen sie „ihr Wissen durch Präsentationen, Kurse oder Projekte im Zusammenhang mit ihren jeweiligen Fachgebieten, Karrieren oder Erfahrungen teilen.“ Man wolle so „Land wiederbeleben, das Leben der Einwohner verbessern und die Entvölkerung eindämmen“, so Bürgermeister Columbu.

Mehr News:

Wer ernsthaftes Interesse hat oder sich weiter informieren will, kann sich auf der Internetseite „Work from Ollolai“ erkundigen, einen Lebenslauf anfügen, sich vorstellen und ein mögliches Startdatum eingeben. Wer zum Kandidatenkreis zählt, muss in einem Vorstellungsgespräch begründen, warum man nach Ollolai ziehen möchte und was man dort realisieren wolle. Na, dann…