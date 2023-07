Was für ein unfassbar trauriges Schicksal! Eine italienische Familie wurde am Donnerstag (6. Juli) fast vollständig aus dem Leben gerissen. Sie machte gerade Urlaub in einer kleinen Gemeinde in Italien an der Grenze zu Österreich, als eine Deutsche sie mit ihrem Auto überfuhr.

Beinahe alle Familienmitglieder starben an dem Tag, darunter auch ein zweijähriges Kind. Wie es zu dem tragischen Unglück im Urlaub in Italien kommen konnte, ist noch unklar. Allerdings malen erste Hinweise ein düsteres Bild.

Urlaub in Italien endet tödlich

Eine Deutsche (30) soll eine Familie in Santo Stefano di Cadore mit ihrem Auto überfahren haben. Die Großmutter (65) und der Vater (48) starben noch vor Ort. Der kleine Sohn (2) erlag später im Krankenhaus seinen lebensgefährlichen Verletzungen. Lediglich der Großvater und die Mutter (42) überlebten das Unglück.

Die 42-Järhige wurde nur leicht verletzt und der Großvater erlitt einen Schock. Er lief gerade ein paar Schritte hinter dem Rest seiner Familie, als die Deutsche angefahren kam. Doch wie konnte es nur zu dem schrecklichen Unfall kommen?

Deutsche festgenommen

Gegen 15.30 Uhr lief die Touristenfamilie aus Venedig den Gehweg an der Regionalstraße entlang, als der deutsche Audi sie erfasste. Und das mit hoher Geschwindigkeit, wie Zeugen später aussagten. Danach waren offenbar keine Bremsspuren auf der Straße zu sehen und die Opfer lagen allesamt an die 30 Meter vom Gehweg entfernt.

Nach ersten Vermutungen könnte die deutsche Autofahrerin von ihrem Handy abgelenkt gewesen sein. Doch das konnte bisher nicht offiziell bestätigt werden, ebensowenig eine mögliche Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen. Eine entsprechende Untersuchung wurde laut „today.it“ bereits in einem Krankenhaus in die Wege geleitet, wo die 30-Jährige unter Schock zunächst unterkam.

Mittlerweile befindet sie sich in den Händen der Polizei, die sie festnahm und einen Haftbefehl wegen mehrfacher Tötung im Straßenverkehr gegen sie erließ. Die Ermittlungen dauern noch an.