Wenn der Urlaub in Italien zum Albtraum wird! Der Badeort Lignano ist bei Touristen sehr beliebt – Sonne, Meer und gutes Essen sorgen dafür, dass dort jährlich Abertausende Urlauber flanieren. Doch jetzt wird der Ort von brutalen Gewaltausbrüchen erschüttert. Allein in den vergangenen Wochen gab es mehrere Messer-Attacken!

Das berichtet die österreichische Zeitung „Heute“. So gab es im Juni schon drei Angriffe mit Messern.

Urlaub in Italien: Blutige Messer-Attacken erschüttern beliebtes Reiseziel

Am 2. Juni versuchten beispielsweise mehrere Jugendliche, am Strand einer Gruppe ihre Pizzen zu klauen. Sie sollen erst auf ihre Opfer eingeprügelt haben, bis eine Person ein Messer auspackte und einen Jugendlichen am Oberschenkel verletzte. Er musste notoperiert werden. Vom Täter zum Opfer – da ist der Teenager wohl an die Falschen geraten. Doch nur einen Tag später gab es einen weiteren Streit mit Beteiligung von Jugendlichen. Sie forderten eine Gruppe auf, ihnen Bier zu geben. Auch hier wurde letztlich ein Messer ausgepackt.

Und auch zwischen Saisonarbeiten kam es zu einem Messer-Angriff, bei dem ein Mann zwei andere Arbeiter attackierte. Ein Opfer wurde lebensbedrohlich verletzt, konnte nur durch eine Not-OP gerettet werden. Das war es aber leider noch nicht. Wie die italienische Tageszeitung „Il Gazzettino“ berichtet, wurde ein Ehepaar, das schon seit Jahren Lignano besucht, angegriffen.

Mehr News:

Die beiden Urlauber mussten auch im Krankenhaus behandelt werden. Jetzt warnt der Tourismusverband vor ausbleibenden Hotelbuchungen. Die Behörden wollen mit einem verstärkten Polizeiaufgebot reagieren. Bleibt zu hoffen, dass sie das Messer-Problem in den Griff kriegen…