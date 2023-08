Urlaub in Italien: Ekel-Problem in Rom macht Touristen zu schaffen – Stadt muss sofort durchgreifen

Ihhhh! Das ist Rattatouille mal anders. Im Urlaub in Italien haben Touristen immer mehr mit einem Schädlingsproblem zu kämpfen – und Rom erst recht.

Die Stadt will dem Ganzen jetzt ein Ende setzen. Denn ausgerechnet in Rom ist es zurzeit besonders schlimm. Da vergeht einem ja komplett die Lust auf einen Urlaub in Italien.

Urlaub in Italien: Rom kämpft gegen Ratten- und Mäuseplage

Ausgerechnet rund um das beliebte Ausflugsziel, dem berühmten Kolosseum, tummeln sich zurzeit vermehrt Ratten und Mäuse. Schon kursieren in den sozialen Medien zahlreiche Bilder und Videoaufnahmen von den Tieren. Sie zeigen, wie sich die Nager durch Essensreste und Müll wühlen und dabei dem Amphitheater in der Hauptstadt einen unschönen Beigeschmack geben.

Rom hat den Schädlingen nun den Kampf angesagt. Die ersten Maßnahmen seien bereits ergriffen worden, teilte die Verwaltung am Samstag (26. August) mit. Man hätte schon auf die ersten Sichtungen reagiert und sei nicht erst jetzt aktiv geworden, versichert diese.

Rom stellt überall Fall auf

Die Situation seit „absolut unter Kontrolle“ verspricht die Umweltassessorin Roms, Sabrina Alfonsi. Sowohl Kräfte der Müllabfuhr als auch die Landschaftspflege seien beteiligt. Sie haben Fallen aufgestellt und die zahlreichen Löcher auf den Wiesen und in den Kanälen gecheckt.

Die folgenträchtigste Maßnahme dürfte jedoch das Einsammeln und Entsorgen des Mülls rund um das Kolosseum sein. Zusammen mit der Verwaltung soll nun der nächste Schritt in Sachen Rattenbekämpfung in Angriff genommen werden. Laut Schätzung der Stadtverwaltung gibt es in der Stadt insgesamt etwa 7 Millionen Ratten. (mit dpa)