Urlaub auf Mallorca: Hotel mit drastischer Maßnahme – für Gäste wird es jetzt eng

Angesichts der anhaltenden Trockenheit, die Mallorca heimsucht, hat eine renommierte Hotelkette unkonventionelle Maßnahmen ergriffen. Die Not ist groß und dieser Schritt daher nachvollziehbar. Aber Gäste, die nach einem langen Sonnentag am Mallorca-Strand oder nach einer feuchtfröhlichen Party verschwitzt ins Hotel kommen, fühlen sich womöglich in die Enge getrieben.

Die Hotelkette Barceló mit Sitz auf Mallorca will dem akuten Wassermangel entgegenwirken. Als Antwort auf die außergewöhnlichen Herausforderungen der Dürre und des Klimawandels haben die Verantwortlichen eine einzigartige Lösung entwickelt.

Urlaub auf Mallorca: Heikle Vorgabe beim Duschen

Die Gäste der verschiedenen Hotels der Barceló-Gruppe werden nämlich dringend dazu ermutigt, ihre Körperhygiene im Urlaub nicht allzu ausschweifend zu gestalten. Konkret: Sie sollen ihre Duschzeit auf maximal vier Minuten beschränken. Das mag auf den ersten Blick wie eine heikle Vorgabe erscheinen. Nass machen, Sand abspülen, einschäumen, Haare waschen und ausspülen – da kann es in vier Minuten schon mal eng werden. Doch die auf Mallorca ansässige Hotelkette hat eine kreative Methode gefunden, um die Sparmaßnahme angenehmer zu gestalten.

Eine eigens zusammengestellte Dusch-Playlist namens „Song 4 Showering“ steht den Hotel-Urlaubern beim beliebten Streamingdienst Spotify zur Verfügung. Diese Playlist umfasst 30 Songs von spanischen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern, die jeweils etwa vier Minuten dauern – die perfekte Begleitung für umweltbewusstes Duschen.

Spotify-Playlist gibt die Zeit vor

Um den Zugang zur Playlist so einfach wie möglich zu gestalten, wurden QR-Codes in den Duschen angebracht. Diese Codes führen die Gäste ohne langes Suchen direkt zur Playlist. Dies ermöglicht nach Ansicht der Hotelkette eine zeitoptimierte und dennoch unbeschwerte Erfahrung für alle, die sich aktiv am Wassersparen beteiligen wollen.

Interessanterweise soll die Playlist nicht nur das Duschen verkürzen und die Bedeutung von Wasser hervorheben, sondern sie spiegelt das Thema auch in den Songtiteln wider. Wer genau hinhört, findet das Wort „Agua“ in einigen Liedern, darunter „Mensajes Del Agua“ von Macaco und „Agua y Mezcal“ von Guitarricadelafuente. Der Kampf gegen das nachlässige Duschverhalten wird durch Songs wie „Bad Habit“ (deutsch: schlechte Gewohnheit) von Steve Lacy ebenfalls aufgegriffen.

Diese kreative Playlist-Initiative ist Teil der umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie der Hotelkette Barceló auf Mallorca. Laut einer Pressemitteilung hat diese im Jahr 2022 rund 80 Prozent der sanitären Anlagen in den Hotels saniert. Dazu gehörte der Einbau von Durchfluss- und Druckreglern sowie Bewegungssensoren an den Wasserhähnen. Zusätzlich wurden Systeme zum Wasser-Recycling eingeführt, ferner wird Regenwasser genutzt und Warmwasser wiederverwertet. Ergänzend gibt es Bildungsprogramme, um Erwachsene und Kinder zum bewussten Umgang mit Wasser zu animieren.