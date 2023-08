Urlaub auf Mallorca: Preis-Schock für Insel-Fans – jetzt wird dein Malle-Trip noch teurer

Wer in den Urlaub fliegt, will die Sorgen des Alltags eigentlich hinter sich lassen. Doch vor einer Sache ist man auch an den sonnigen Stränden von Mallorca nicht sicher: Preis-Erhöhungen!

Egal ob Energie oder Lebensmittel – alles wird teurer. Das spüren wir alle. Und das nicht nur in Deutschland. Wer bereits seinen Mallorca-Urlaub für nächstes Jahr plant, sollte lieber ein paar mehr Taler zur Seite legen.

Urlaub auf Mallorca bald deutlich teurer

Schon jetzt ist ein Urlaub auf Mallorca teurer als im Vergleich zu den Vorjahren. Doch das Maximum ist wohl noch nicht erreicht – und es könnte für Touristen noch einmal teurer werden. Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, verhandeln Hoteliers und Reiseveranstalter bereits über die Preise der Urlaubs-Saison 2024 – und die hat es in sich.

Im kommenden Sommer musst du für deinen Malle-Urlaub wohl spürbar mehr bezahlen – im Schnitt zwischen fünf und neun Prozent obendrauf. Übernachtungen mit Frühstück steigen um fünf bis sieben Prozent, Vollpension um acht bis neun Prozent – und bei Pauschalreisen und All-Inclusive-Angeboten könnte sogar die Zehn-Prozent-Marke geknackt werden.

Bald weniger Touristen auf Malle?

Klar, die Hoteliers auf der Baleareninsel müssen irgendwie ihr Geld zurückbekommen. Strom und Lebensmittel sind wie gesagt teuer – und weder der Hotelpool noch das Frühstücksbuffet finanzieren sich von selbst.

Bei den Reiseveranstaltern macht sich mit Blick auf mögliche Preiserhöhungen jedoch eine große Sorge breit: Je teurer ein Urlaub ist, desto unattraktiver werde er dadurch für Touristen – und damit könnte womöglich plötzlich die Wettbewerbsfähigkeit der beliebten Baleareninsel als Urlaubsziel in Gefahr sein.