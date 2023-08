Urlaub auf Mallorca: Dreiste Masche am Ballermann! Es passiert innerhalb von Sekunden

Unter einigen Touristen gibt es während ihres Urlaubs auf Mallorca ein eingefleischtes Motto: „Was auf Mallorca passiert, bleibt auch da!“ Damit sind in der Regel kleine Schandtaten und Geheimnisse gemeint, die nur die Anwesende kennen sollen.

Doch auf eine neue Masche am Ballermann könnte dieses Motto ebenfalls passen. Vor Betrügern und Dieben wird im Urlaub auf Mallorca immer wieder gewarnt. Die „Nelkenfrauen“ sind zumindest vielen Deutschen bereits ein Begriff. Doch nun haben sich die Kriminellen eine neue Strategie einfallen lassen, um ihren Opfern wortwörtlich die Wertsachen aus der Tasche zu ziehen.

Urlaub auf Mallorca: Neue Diebesmasche im Umlauf

Jeder weiß, dass ein Nickerchen am Abend am Strand böse enden kann. Denn die Banden am Ballermann nutzen die hilflose Situation der Touristen gerne aus, um ihnen ihre Wertsachen zu entwenden. Doch immer wieder werden Urlauber auch beklaut, wenn sie hellwach sind. Und dennoch kriegen sie den Diebstahl oft erst mit, wenn es bereits zu spät ist.

„Bild“ hat mit Betroffenen des neuen Trick-Betrugs gesprochen und über die Masche aufgeklärt. Und zwar nutzen die Diebe E-Scooter als Hilfsmittel. Mit den motorisierten Rollern drehen sie ihre Kreise an der Promenade und halten nach potenziellen Opfern Ausschau. Das könnte im Grunde genommen jeder sein, denn die Kriminellen haben es insbesondere auf Handys abgesehen.

SO gehen die Täter vor

„Ich spazierte tagsüber ganz normal an der Playa de Palma, schaute am Handy die Instagram-Stories und plötzlich kamen zwei Unbekannte von hinten mit den E-Rollern. Die Roller hört man nicht bei der Lautstärke auf der Straße. Sie schnappten sich das Handy und gaben voll Speed, nach links, nach rechts – das Handy weit weg“, schildert ein Diebstahl-Opfer die Vorgehensweise.

Die Initiative „Palma-Beach“ sei nach eigenen Aussagen bereits im engen Austausch mit der Polizei, um eine Lösung für das Problem zu finden. Betroffene haben im Grunde nur die Möglichkeit, eine Anzeige bei der Polizei aufzugeben. Mithilfe der IMEI-Nummer (Gerätenummer) des Telefons und dem Ausweis können die Beamten das Gerät sperren. Wer sich vorab vor der Masche schützen will, sollte am besten eine Handyhülle mit Kette haben oder das Smartphone in der Bauchtasche vergraben. Um die Inhalte zu sichern, sollte vor und während des Urlaubs auf Mallorca ein Backup gemacht werden.