Mickie Krause: Auftritt nach wenigen Sekunden abgebrochen – „Sicherheit geht vor“

Aktuell eilt er von Konzert zu Konzert: Mickie Krause ist ein viel beschäftigter Mann. Schließlich gehört er hierzulande zu den beliebtesten Partyschlager-Sängern. Mit Hits wie „Biste braun, kriegste Fraun“ oder „Eine Woche wach“ sorgt er bei seinen Auftritten für Stimmung.

Normalerweise trifft man Mickie Krause auf Mallorca im Megapark an. Doch am Samstagabend (12. August) tummelte sich der Ballermann-Star mit der Perücke in Böblingen. Denn dort kamen Tausende Schlagerfans zusammen um bei „Mallorca Total“ zu feiern. Doch kurz nachdem der 53-Jährige die Bühne betritt, verlässt er sie auch schon wieder.

Mickie Krause muss Auftritt absagen

Es ist einer der größten Schlager-Partys des Jahres: Bei „Mallorca Total“ in Böblingen feiern die geladenen Ballermann-Stars gemeinsam mit dem Publikum bis tief in die Nacht. Viele angereiste Fans freuen sich vor allem auf den Mega-Star der Szene: Mickie Krause. Doch sie werden enttäuscht.

Auf Instagram teilt der Partysänger nun die traurige Nachricht in Form einer Videobotschaft. Er wird nicht mehr bei der Veranstaltung auftreten können, wie er erklärt: „Ich stand schon kurz auf der Bühne und das Intro lief schon. Leider wurde aufgrund des Wetters die Veranstaltung unterbrochen. Vor 19 Uhr geht sie nicht weiter. Das heißt für mich, ich muss weiter nach Wolmirsleben, denn da stehe ich um Mitternacht auf der Bühne.“

Mickie Krause entschuldigt sich bei den Fans

In dem Video wird deutlich, wie gerne der Mallorca-Star aufgetreten wäre. Allerdings kann Mickie Krause auch nichts am Wetter ändern. Das einzige, was er tun kann, ist, sich zu entschuldigen: „Es tut mir leid, aber ich kann leider nicht in Böblingen auftreten. Sicherheit geht vor.“

Seine Follower zeigen zwar Verständnis für diese Entscheidung, doch die Enttäuschung ist trotzdem spürbar. „Oh nein, Mickie. Bin nur wegen dir hier. Aber ist trotzdem toll“, schreibt ein Nutzer. Eine weitere Frau kommentiert: „Schade, aber Sicherheit geht vor.“

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt Mickie Krause seinen Fans dann doch noch mit auf den Weg: „Und ich denke, wir sehen uns dann nächstes Jahr 2024 in Böblingen bei ‚Mallorca Total'“, sagt er am Ende des Clips.