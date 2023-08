Urlaub an der Nordsee: Strandbesucher rasen vor Wut – Ekel statt Idylle

Da geht man gemütlich am Strand spazieren, genießt das Rauschen der Wellen, spürt den Sand zwischen den Zehen – und dann sowas! Viele Strandbesucher werden aktuell bei ihrem Urlaub an der Nordsee aus einem bestimmten Grund richtig wütend. Und sind angeekelt!

Doch was ist los auf der eigentlich so harmonischen Insel Norderney? Wir klären auf.

Urlaub an der Nordsee: Strandbesucher ekeln sich

Der Urlaub an der Nordsee sollte eigentlich Spaß und Entspannung bringen. Doch momentan häuft sich ein echt ekeliges Problem am Strand von Norderney und vermiest den Leuten den ganzen Tag, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet. Die Rede ist von Hundekot! Dieser ist anscheinend am Strand auf Schritt und Tritt zu finden. Und das ärgert Einwohner und Urlauber gleichermaßen.

Daher ruft die „Norderney Zeitung“ nun eine Nachhaltigkeitskampagne ins Leben. Mit dem griffigen Slogan „Das ist doch Scheiße!“ sollen Hundehalter nun daran erinnert werden, die Hinterlassenschaften ihres Fellfreundes sauber in der Mülltonne zu entsorgen. Das ist doch eigentlich nicht zu viel verlangt. So könnten alle einen schönen Urlaub an der Nordsee haben.

Die Entrüstung ist groß

Auch im Internet schlägt das Thema hohe Wellen. So schreibt ein Mann beispielsweise dazu: „Die Menschheit hat ihren Zenit längst überschritten. Sie befindet sich seit Jahren in der Degeneration. Soziale Kompetenz und emotionale Intelligenz gehen ihr mehr und mehr abhanden.“ Eine Frau meint: „Ich habe den Eindruck, es wird immer mehr, immer mehr Raucher und Raucherinnen, die ihre Kippen wegschnippen, egal wohin, immer mehr Hunde mit Haltern, die meinen, dass andere zum Wegräumen da sind, weil sie Kurtaxe zahlen müssen…“

Wie sich die Wut bei anderen äußert und noch mehr zu diesem Urlaubs-Aufreger-Thema an der Nordsee liest du im Artikel von „MOIN.DE“.