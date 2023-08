Urlaub in Italien: Wut in Florenz! Deutsche Fußball-Fans sorgen für handfesten Eklat

In ihrem Urlaub in Italien haben zwei Deutsche für mächtig Ärger gesorgt. Anstatt ihre Freizeit mit einem Shoppingtrip oder einem Abstecher an den Strand zu verbringen, nutzen die Männer offenbar die Zeit, um sich an einem der wichtigsten Denkmäler des Landes zu vergehen.

Nachdem die Schmierereien am frühen Mittwochmorgen (23. August) entdeckt wurden, sorgt der Vorfall in Italien für große Empörung. Wie Ermittlungen ergaben, sollen Fans des Fußballvereins TSV 1860 München hinter der Schandtat stecken.

Urlaub in Italien: Überführt! Deutsche Fußball-Fans beschmieren Kulturdenkmal

Im Mittelpunkt des Geschehens steht der berühmte Vasari-Korridor in Florenz, der die Gemäldegalerie Uffizien mit dem Palazzo Pitti verbindet. Zwei deutsche Urlauber werden verdächtigt, auf insgesamt sieben Säulen des historischen Gangs die Buchstaben und Zahlen „DKS 1860“ mit schwarzer Farbe gemalt und zudem den Innenbereich beschmiert zu haben. Florenz Bürgermeister Dario Nardella nannte die Tat auf Instagram einen „beschämenden Akt des Vandalismus“.

Personen haben auf die Säulen des berühmten Vasari-Korridors mit schwarzer Farbe die Buchstaben und Zahlen «DKS 1860» gemalt und zudem den Innenbereich beschmiert. Foto: Luca Moggi/LaPresse/AP/dpa

Zudem drohte das Stadtoberhaupt an, mit aller Härte und Konsequenz gegen die Täter vorzugehen: „Wir werden alle verfügbaren Kameras und Werkzeuge einsetzen, um diese verabscheuungswürdigen Personen zu lokalisieren und sie angemessen zu bestrafen.“ Und tatsächlich konnten zwei Deutsche anhand von Videoaufnahmen von Überwachungskameras in der Gegend identifiziert werden, wie die italienischen Carabinieri in Florenz am Donnerstag (24. August) auf Anfrage der Deutschen Presseagentur bestätigten.

Demnach konnten die Ermittler sehen, wie die deutschen Urlauber in Italien nach der mutmaßlichen Tat ein Haus auf der Piazza della Signoria betraten. Die Carabinieri drangen in das Haus ein und fanden in einer Wohnung insgesamt elf Männer vor, alle im Alter von 20 und 21 Jahren. Bei einer Durchsuchung erhärtete sich der Verdacht zudem. Zwei Farbspraydosen sowie Kleidungsstücke, die die Verdächtigen auf den Aufnahmen trugen, wurden gefunden. „DKS 1860“ steht für eine Fangruppierung des bayrischen Drittligisten 1860 München, deshalb wird davon ausgegangen, dass es sich um Fußballfans handelt. Der Sachschaden belaufe sich laut mehreren Medienberichten auf eine Summe in Höhe von 8000 bis 10.000 Euro.