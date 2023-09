Urlaub in Italien: Seuche greift um sich – das müssen Touristen wissen

Gefahr im Urlaub in Italien! Die Regionen Latinum und die Lombardei, zu der auch der Gardasee gehört, sind bei vielen Touristen besonders im Sommer beliebt.

Doch gerade an diesen Orten ist nun auch besondere Vorsicht geboten – aufgrund einer akuten gesundheitlichen Gefahr greifen nun sogar die Behörden ein.

Urlaub in Italien: Dengue-Virus breitet sich aus

In den meisten Ländern sind nervige Stechmücken im Sommer ganz normal – aber die Insekten, die aktuell in Italien ihr Unwesen treiben, können den Urlaub zum Albtraum werden lassen.

So treten in Italien immer mehr Fälle des Dengue-Fiebers auf, das von der Asiatischen Tigermücke (auch Aedes-Stechmücke) auf den Menschen übertragen wird. Die Krankheit zeigt sich zunächst durch Fieber, Ausschlag, Gliederschmerzen. Bei einem schweren Verlauf kommt es zu inneren Blutungen und einem Schock – im schlimmsten Fall kann das Dengue-Fieber tödlich enden. Es gibt kein Heilmittel oder Medikament gegen das Virus, bei einer Erkrankung können lediglich die Symptome bekämpft werden.

Um eine weitere Ausbreitung des Dengue-Fiebers zu verhindern, haben einige betroffene Gemeinden jetzt Maßnahmen eingeleitet. Wie das italienische Portal „Gardapost“ berichtet, wurden in Manerba del Garda Adultizid- und Larvizidmaßnahmen durchgeführt, die die Larven und Brutnester der Tigermücke zerstören. Zudem sollen die Einwohner sich selbst schützen, in dem sie zum Beispiel lange Kleidung tragen und so viel Haut wie möglich bedecken. Auch die Nutzung von Insektenschutzmitteln und Moskitonetzen an Fenstern und Türen wird empfohlen.

Urlaub in Italien: Dengue-Virus sorgt weltweit für Sorgen

Das Dengue-Virus macht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) schon länger Sorgen, seit dem Jahr 2000 hat sich die Zahl der jährlichen Fälle verachtfacht. Die Aedes-Stechmücke ist eigentlich in subtropischen und tropischen Gebieten zuhause – durch den Klimawandel wird die Vermehrung der Mücken auch in Europa begünstigt.

Aktuell tritt das Dengue-Fieber in etwa 129 Ländern auf, davon 22 in Europa. Neben Italien kam es auch schon in Spanien oder Frankreich zu Ansteckungen. Immerhin: Seit Dezember 2022 gibt es einen neuen EU-Impfstoff gegen das Virus. Die Kosten für die Impfung werden je nach Krankenkasse übernommen.