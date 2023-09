Urlaub in Italien: Drama an See! Deutsche stürzt von Schnellboot – und wird vermisst

Schreckliches Unglück im Urlaub in Italien! Eine junge Deutsche (20) aus Bayern ist vermutlich bei einem Bootsausflug im Iseosee in Norditalien ums Leben gekommen. Sie wurde am Freitagnachmittag (1. September) vom Boot in den See geschleudert, ist wahrscheinlich ertrunken.

Auch nach mehr als 24 Stunden ist die Suche erfolglos geblieben. Die Polizei teilte mit, dass die Chancen, sie noch lebend zu finden, minimal seien. Ermittler vermuten, dass sie bei dem Sturz mit dem Kopf aufs Boot geprallt sein könnte, bewusstlos wurde und dann unterging.

Urlaub in Italien: Drama an See! Deutsche stürzt von Schnellboot

Laut Polizei war sie mit anderen jungen Deutschen auf einem gemieteten Schnellboot unterwegs. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen eine 23-Jährige, die sich ohne Führerschein ans Steuer gesetzt haben soll. Sie soll das Boot wohl so schnell beschleunigt haben, dass das Opfer das Gleichgewicht verlor und in den See stürzte.

Die Suche nach ihr soll aber am Sonntag (3. September) mit Tauchrobotern fortgesetzt werden. Der See gehört neben dem Gardasee, dem Comer See und dem Lago Maggiore zu den großen Seen im Norden Italiens. Stellenweise ist er bis zu 250 Meter tief.