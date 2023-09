Urlaub in Italien: Frau über Zustände in Touri-Hotspot schockiert – doch das ist noch nicht alles

Urlaub in Italien ist für viele Touristen weiter ein sehr lohnenswertes Ziel. Immerhin locken hier im Sommer angenehme Temperaturen, viel Sonnenschein und auch schöne Strände. Badefreunde und Sonnenanbeter kommen hier also meist auf ihre Kosten. Doch auch für alle, die im Urlaub lieber auf Kultur setzen, hat das Land im Süden Europas einiges zu bieten.

Man könnte also meinen, dass es an Urlaub in Italien kaum etwas auszusetzen gibt und alle Touristen nach einer tollen Zeit glücklich in die Heimat zurückkehren. Dass das leider nicht so ist, zeigt dieser Fall. Eine Frau warnt sogar davor, den Urlaub in dem Land, das wie ein Stiefel geformt ist, zu verbringen.

Urlaub in Italien: Frau ist alles andere als begeistert

Dass ein Urlaub in Italien nicht schön ist, können sich wohl viele gar nicht vorstellen. Immerhin bietet der Staat im Süden des Kontinents einiges, was die Herzen der Touristen höher schlagen lässt. Mikaela Testa, eine TikTokerin aus Australien, ist davon aber überhaupt nicht überzeugt und sorgt mit ihren Posts zu dem Thema für Aufsehen.

„Wenn ihr diesen Sommer nicht in Europa seid und deswegen traurig seid: Seid es nicht, bitte!“, sagt sie zu Beginn eines Videos von der italienischen Insel Capri. Doch dabei bleibt es nicht, sie warnt ihre Follower sogar.

TikTokerin will lieber wieder nach Hause

Obwohl man sie im Video mit Freundinnen auf luxuriösen Yachten Cocktails schlürfen und herumschlendern sieht, würde sie viel lieber wieder nach Hause zurückkehren, erklärt sie ihren Fans. „Es ist nicht alles so, wie man es sich vorstellt“, stellt Testa klar. Capri sehe in den sozialen Medien viel schöner aus als in der Realität, außerdem müsse man auf der Insel sehr lange Wege laufen.

Doch das ist noch nicht alles, auch ein weiterer Stopp ihrer Reise (die spanische Stadt Barcelona) gefällt ihr überhaupt nicht. „Dieser Ort stinkt und ist einfach schrecklich“, lautet ihr Fazit. Immerhin verliert sie über die Schweiz und Deutschland in anderen Videos einige positive Worte. Ihrem Urteil über Capri und Barcelona dürften viele andere Urlauber aber wohl nicht zustimmen.