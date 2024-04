Urlaub in Italien: Restaurant-Gäste kippen vom Stuhl, als ER sie bedient

Die Sommermonate rücken immer näher und schon bald heißt es wieder: Sonne, Strand, Meer und natürlich jede Menge leckeres Essen. Wer den ganzen Tag das Sonnenbaden am Strand genossen hat, der freut sich in der Regel darauf, am Abend nach einer erfrischenden Dusche in elegante Kleidung zu schlüpfen und den Tag bei einem leckeren Abendessen ausklingen zu lassen.

Wer allerdings seinen Urlaub in Italien plant, der sollte darauf gefasst sein, dass sich zumindest in einem besonderen Restaurant eine Sache grundlegend geändert hat. Gemeint ist das Restaurant La Terrazza delle Sirene in Sorrent am Golf von Neapel. Denn wer dort auf sie wartet, dürfte für die meisten Urlauber völlig überraschend sein.

Urlaub in Italien: Gastronom zieht die Reißleine

„Wenn die jungen Leute zu einem Vorstellungsgespräch kommen, sind viele mehr an freien Wochenenden als an der Arbeit interessiert, während wir in Wirklichkeit einen Job haben, der meistens dann ausgeübt wird, wenn die anderen im Urlaub sind“, erklärt der Gastronom Paralto gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur „Ansa“. Möglichst günstige Arbeitskräfte, die gewissenhaft ihre Arbeit erledigen und die Gäste bedienen, gibt es anscheinend nicht wie Sand am Meer.

Gäste, die sich für einen Urlaub in Italien entschieden haben, wollen allerdings trotzdem die kulinarische Vielfalt entdecken, sodass sich der Gastronom aus Sorrent etwas ganz Besonderes überlegt hat. Inzwischen kümmern sich zwei Roboter um die Bedürfnisse der hungrigen Gäste und sind damit sogar zu einer echten Sensation in der Region geworden!

Roboter helfen fleißig mit

Tische abräumen und schmutziges Geschirr transportieren – für diesen Service musste Paralto zwar satte 36.000 Euro zahlen, doch hat er dadurch auch nicht nur zwei Helfer mehr, sondern genießt die Besuche neugieriger Urlauber, wie die „tz“ zuletzt berichtete. Doch einen Haken hat die Sache.

Freundlichkeit und Sympathie gegenüber den Gästen fehlen den beiden Robotern noch. Wer seinen Urlaub in Italien plant, der möchte dann wahrscheinlich doch die Menschen und die Kultur erleben, auch wenn die mechanischen Kellner unumstritten echte Hingucker sind.