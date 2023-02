Urlaub in Österreich: Reisebus stürzt Böschung hinab – ein Deutscher stirbt

Schrecklicher Unfall beim Urlaub in Österreich: Ein deutscher Reisebus stürzte in der Steiermark eine Böschung hinab. Eine Person starb.

Ein Urlaub in Österreich, der auf tragische Weise endete: Aus bislang noch unklarer Ursache kam ein deutscher Reisebus am Samstagabend (25. Februar) in einer Kurve von der Straße ab. Das Fahrzeug stürzte die Böschung hinunter und fiel auf das Flachdach eines Firmengebäudes.

Urlaub in Österreich: Insgesamt gibt es 29 Verletzte

Bei dem schlimmen Unfall kam ein Passagier ums Leben. Ein weiterer Passagier sowie der Fahrer wurden schwer verletzt. Das teilte die österreichische Polizei am Morgen danach nach Angaben der Nachrichtenagentur APA mit.

Bei dem Toten und den beiden Schwerverletzten handelt es sich um deutsche Staatsbürger. Auch die anderen 29 Businsassen verletzten sich. Sie kamen in verschiedene Krankenhäuser. (mit dpa)

Das schreckliche Unglück in der Steiermark ist nicht der einzige Urlaub in Österreich, der auf tragische Art und Weise endete. Erst kürzlich starb ein 32-Jähriger durch eine Lawine. Dabei wollte er eigentlich nur ein Video drehen. Mehr zu dem Vorfall in Österreich liest du hier.