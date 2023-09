Urlaub in Österreich, Kroatien und Co.: Touristen trifft reihenweise der Preisschock – „Ist nicht mehr normal“

Zum Urlaub in Österreich, Kroatien und Co. brechen viele Deutsche mit dem Auto auf. Je nachdem, wie nah sie an der Grenze wohnen, haben sie nicht ganz so weit zu fahren. Doch schon auf dem Weg zum Ziel lauern fiese Kostenfallen.

So hat ein Urlauber in Österreich an einer Autobahn-Raststätte sein blaues Wunder erlebt, als er dort die Preise sah. Allerdings ist das längst kein Einzelfall, auch in Kroatien und anderen Ländern sieht es ähnlich teuer aus.

Urlaub in Österreich, Kroatien und Co.: Getränkepreise an Raststätten explodieren

Schon auf dem Weg in den Urlaub sorgten die Preise bei einer Wiener Familie für Frust. Nach einer längeren Autofahrt wollte der 31-jährige Vater kurz pausieren. An einer Raststätte am Mondsee in Oberösterreich hielt er an und wollte sich dort eine Erfrischung gönnen. Doch verschlug ihm der Preis für eine Flasche Cola den Atem.

„Das ist nicht mehr normal“, zitiert ihn „Heute.at“. Für die 330 Milliliter Getränk verlangte man vor Ort satte 9,50 Euro. Ein stolzer Preis, auch mit Limettenschnitzen, Eiswürfeln und frischer Minze, wie das Getränk serviert wurde. Ohne den Schnickschnack kostete die Flasche nämlich immer noch 6,95 Euro.

Preise steigen auch im Ausland

Auf eine Anfrage der „Heute“-Redaktion hin, wollte der Chef der Raststätte allerdings nicht reagieren. Klar ist allerdings, dass dies kein Einzelfall ist. Es ist allgemein bekannt, dass Getränke, Verpflegung und Ähnliches an Raststätten übertrieben teuer sind – genauso wie der Sprit an Autobahn-Ausfahrten. Deshalb sollte man sich besser selber versorgen und für eine Toiletten-Pause lieber kostenfreie Alternativen nutzen. Denn oft muss für die Notdurft an einer Raststätte ebenfalls bezahlt werden.

Auch auf Fähren wird es mitunter teuer. In Kroatien zum Beispiel musste zuletzt ein Tourist 7,20 Euro für eine kleine Flasche Heineken bezahlen. Und wenn man dann endlich am Urlaubsziel angekommen ist, sind im Restaurant Preise von 25 Euro für ein Bier und eine Portion Cevapcici keine Seltenheit. Mehr dazu erfährst du in unserem Bericht.