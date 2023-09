Urlaub in Österreich mit der Deutschen Bahn? Kunden werden bei DB-Ankündigung hellhörig

Mit der Deutschen Bahn in den Urlaub in Österreich starten – das könnte rechtzeitig zur Ski-Saison noch einfacher werden. Eine Ankündigung der DB und der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) lässt Hoffnung bei den Reisenden aufkommen.

Denn schon ab Dezember soll es neue Bahnverbindungen zwischen Österreich und Deutschland geben. Damit würde es deutlich angenehmer und auch attraktiver, den Urlaub ohne Auto und stattdessen mit der Deutschen Bahn zu bestreiten.

Urlaub in Österreich mit der Deutschen Bahn: Mehr Tag- und Nachtfahrten

„Mehr Nachtzüge, mehr Verbindungen, mehr Komfort“ – das verspricht die DB in einer aktuellen Mitteilung. Gemeinsam mit der ÖBB möchte das Verkehrsunternehmen den Bahnverkehr über die Landesgrenzen hinweg ausbauen. Dazu soll es ab Dezember neue Verbindungen am Tag und in der Nacht geben – teils unter Einsatz moderner Fahrzeuge.

Das Ziel der Verkehrsunternehmen ist es, die Fahrgastzahlen im Nightjet-Verkehr bis 2030 um 50 Prozent zu steigern. Das sollte kein Problem sein, so hat sich das Fahrgastaufkommen insgesamt innerhalb von fünf Jahren um 40 Prozent erhöht.

„Der Trend zur Schiene ist ungebrochen“, erkennt Stefanie Berk, Vorstand Marketing und Vertrieb bei DB Fernverkehr. „Immer mehr Menschen in Deutschland und Österreich setzen für die Reise ins Nachbarland auf den klimafreundlichen Zug. Mit neuen Zügen, mehr Komfort und mehr Verbindungen wollen wir das Wachstum weiter ankurbeln.“

Deutsche Bahn: Änderungen ab Dezember

Ab Dezember wird zeitgleich mit dem Fahrplanwechsel eine neue ICE-Verbindung zwischen Berlin und Wien eingerichtet, die über Nürnberg führt und auch bis nach Hamburg. Die Verbindung zwischen Berlin und Innsbruck, über Frankfurt am Main und Stuttgart, wird ab dann auch täglich angeboten. Die zwischen München und Salzburg sogar stündlich.

Ganz neu mit dem Fahrplanwechsel starten die Nightjet-Verbindungen zwischen Berlin und Wien, die auch nach Paris und Brüssel führen. Zunächst sollen sie dreimal pro Woche verkehren, ab Herbst 2024 dann täglich. Die neuen ÖBB-Nightjets kommen im neuen Jahr zum Einsatz, zunächst nur zwischen Hamburg und Wien sowie Innsbruck, später auch auf anderen Strecken. Sie können bis zu 230 Stundenkilometer fahren und bieten Einzelkabinen im Liegewagen für mehr Privatsphäre.

Mit „mehr Komfort und Verlässlichkeit“ wirbt die Deutsche Bahn für den ICE 4, der ab Dezember auf der Strecke von Frankfurt a. Main bis Klagenfurt über München und Salzburg eingesetzt werden soll. Die neuesten Railjets werden dann ab April 2024 vermehrt zwischen München und Italien fahren.