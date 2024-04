Deutsche Bahn, Flugtickets, Strafzettel: Das ändert sich ab Mai 2024

Der 1. Mai ist ein ganz besonderer Tag. Es ist der Tag der Arbeit. Ein Feiertag. Aber nicht nur die deutsche Bevölkerung bekommt einen Tag zum Verschnaufen. Sondern auch Liechtenstein, Luxemburg, Österreich, Belgien, Teile der Schweiz und vielen andere Staaten haben am 1. Mai einen gesetzlichen Feiertag.

Außerdem wird sich ab dem 1. Mai 2024 in Deutschland einiges ändern. Zum Beispiel in Bezug auf die Deutsche Bahn, Flugtickets und Strafzettel. Ein Überblick der Änderungen.

Deutsche Bahn, Flugtickets, Strafzettel: Das alles ändert sich 2024

Ab 2024 sieht das Haushaltsfinanzierungsgesetz einige Änderungen vor, berichtet der „Focus“. So wird zum Beispiel die Luftverkehrssteuer um 20 Prozent angehoben. Und das wirkt sich auf Preise der Flugtickets aus. Je nach Entfernung wirkt sich das folgendermaßen aus:

Distanzklasse I (Europa): 15,53 Euro – eine Erhöhung um 2,80 Euro

Distanzklasse II (Mittelstrecke, z.B. Nordafrika): 38,72 Euro – eine Erhöhung um 6,47 Euro

Distanzklasse III (Langstrecke, z.B. Amerika): 70,83 Euro – eine Erhöhung um 12,76 Euro

Für alle Reisenden, die im Jahr 2024 noch einen Flug buchen wollten, sollten das besser vor dem 1. Mai machen, denn so kann man zumindest jetzt noch der erhöhten Ticketsteuer entkommen.

Deutsche Bahn: Ende des DB-Streckenagenten

Auch bei der Deutschen Bahn kommt es im Mai zu Änderungen. Denn ab dem 2. Mai 2024 wird es den DB-Streckenagenten nicht mehr geben. Die App der Deutsche Bahn, die bisher eine übersichtliche Planung von Bahnreisen ermöglichte, wird jetzt von der DB Navigator App ersetzt. Hier haben Kunden noch zusätzlich die Möglichkeit der Ticketbuchung und erhalten Echtzeitinformationen.

Mehr Transparenz beim Neuwagenkauf

Ab Mai 2024 müssen Händler transparent alle Kosten offenlegen. Das betrifft auch die Neuerung, dass beim Autokauf die Folgekosten eines Neuwagens gekennzeichnet werden. Hintergrund: E-Autos sind oft zwar teurer als Verbrenner, aber die Folgekosten machen dabei den Unterschied.

Deswegen müssen Ausstellungsfahrzeuge und Neuwagen mit einer Kennzeichnung versehen sein, die Auskunft über die zu erwartenden Kosten in den nächsten 10 Jahren geben. Dazu gehört der CO2-Preis, Steuern und weitere relevante Kosten. Die Kennzeichnung soll für Transparenz der Kostenentwicklung bei verschiedenen CO2-Preis-Szenarien sorgen.

Pflegekräfte bekommen mehr Geld

Für Pflegekräfte wird es ab dem 1. Mai 2024 einen höheren Mindestlohn pro Stunde geben. Dann erhalten Pflegekräfte 19,50 Euro Mindestlohn pro Stunde, qualifizierte Pflegehilfskräfte 16,50 Euro und Pflegehilfskräfte 15,50 Euro. Die Erhöhung gilt als Wertschätzung für die wichtige Arbeit am Menschen und soll die Arbeitsbedingungen verbessern.

Schweizer Strafzettel werden anerkannt

Ab dem 1. Mai 2024 wird sich auch im Verkehrsrecht etwas ändern. So werden ab Mai deutsche Falschparker und Raser, die in der Schweiz ein Knöllchen erhalten haben, in der Bundesrepublik zur Kasse gebeten. Auf der anderen Seite können Schweizer ab einem Bußgeld von 70 oder 80 Franken leichter belangt werden. Ziel ist es dadurch, eine gerechtere Ahndung von Verkehrsstößen zwischen Deutschland und der Schweiz zu ermöglichen.

Biodiesel aus Abfallstoffen

Autofahrern steht ab Mai 2024 der neue Dieselkraftstoff HVO100 zur Verfügung. Dieser besteht zu 100 Prozent aus Pflanzenölen, pflanzlichen und tierischen Fetten sowie wiederverwertbaren Abfallstoffen.

Die Bezeichnung HVO im neuen Diesel steht dabei für Hydrotreated Vegetable Oils – übersetzt: Mit Wasserstoff behandelte Pflanzenöle. Der Kraftstoff soll eine CO₂-Einsparung von bis zu 95 Prozent bewirken.

Regeländerungen beim ESC

Beim Eurovision Song Contest (ESC) vom 7. bis zum 11. Mai 2024 kommt es zu einigen Regeländerungen. Betroffen davon sind es unter anderem die Auftritte der fünf größten Geldgeber, darunter Deutschland. Diese Gruppe, bekannt als Big Five, wird auch in beiden Halbfinalen ihre kompletten Auftritte live präsentieren. Trotzdem sind die Teilnehmer für das eigentliche Finale weiterhin gesichert.

Außerdem werden am Finalabend die Telefon- und Onlineabstimmungen bereits mit dem Beginn des ersten Auftritts freigeschaltet, sodass man seine Stimme direkt unter dem Eindruck des Live-Erlebnisses abgeben kann.