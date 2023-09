Deutsche Bahn: Polizei warnt Passagiere – ungewöhnliche Masche führt zu Gefahr in Zügen

Immer wieder Ärger bei der Deutschen Bahn. Doch in diesem Fall kann das Unternehmen nichts für die ungewöhnliche Warnung der Bundespolizei. Offenbar haben Unbekannte eine neue Masche entwickelt, um ihren Mitmenschen zu schaden.

Die Fälle häufen sich und Deutsche Bahn und Polizei sind ratlos. Wer steckt hinter den Taten? Reisende sollten vor ihrer nächsten Bahnfahrt gewarnt und auf der Hut sein.

Deutsche Bahn: Gefährliche Steckdosen

Im Zug mal eben das Handy oder das Tablet aufladen ist in Zeiten wie diesen ein gerngenutzter Service. Wer will unterwegs schon unter 50 Prozent Akkulaufzeit fallen – nicht, dass das Smartphone noch ausgeht.

++ Kunden aufgepasst! Wenn du DIESEN Fehler machst, ist dein Ticket ungültig ++

Aus diesem oder anderen Gründen nutzen Reisende im Zug gerne die zur Verfügung gestellten Steckdosen. Diese führen nun allerdings vermehrt zu Problemen. Denn Unbekannte machen sich anscheinend einen Spaß daraus, diese zu sabotieren.

Dazu setzen sie leitende Metallnadeln oder Kupferdrähte in Steckdosen bei der Deutschen Bahn oder im Flixtrain ein. Reisende, die diese anschließend benutzen, können dadurch beispielsweise schwere Stromschläge kriegen.

Fälle häufen sich

So geschehen beispielsweise bei einer 47-jährigen Frau, die mit dem Flixtrain von Berlin nach Hamburg fuhr. Oder in einem Regionalzug in der Nähe von Freiburg. Hier konnte ein Zwischenfall verhindert werden, weil ein Zugbegleiter die manipulierte Steckdose rechtzeitig entdeckte.

Weitere Nachrichten kannst du hier nachlesen:

Man fragt sich, was in den Köpfen der Leute vor geht, die ihren Mitmenschen absichtlich Leid zufügen wollen. Immerhin: Laut der Bundespolizei seien Steckdosen bisher immer äußerlich erkennbar sabotiert worden.

Deutsche Bahn: Dringender Appell

Daher richtet die Behörde an alle Bahnreisenden einen dringenden Appell. Wer die Steckdose an seinem Sitzplatz benutzen möchte, der sollte diese vor dem Gebrauch unbedingt überprüfen. Das gelte auch und vor allem für die, die nicht zwingend gut sichtbar unter dem Sitz befestigt sind. So können Unfälle oder Verletzungen vermieden werden.