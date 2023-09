Deutsche Bahn: Kunden aufgepasst! Wenn du DIESEN Fehler machst, ist dein Ticket ungültig

Die Zeit der gedruckten Tickets am Automaten ist zwar noch nicht vorüber, doch holen sich immer mehr Kunden der Deutschen Bahn ihren Fahrschein online. Das geht über die DB-Navigator-App oder auch über den Browser.

Dabei tappen einige jedoch immer wieder in die Falle, weil sie es sich einfacher machen wollen. Dann ist ihr Ticket plötzlich nicht gültig und sie müssen draufzahlen (im schlimmsten Fall 60 Euro Strafe). Wir erklären dir, welchen Fehler du beim Ticketkauf für eine Fahrt mit der Deutschen Bahn niemals machen solltest.

Deutsche Bahn: Ticket nicht fotografieren

Ein Ticket digital zu kaufen, kann vor allem für digital natives deutlich bequemer sein als sich am Schalter anzustellen. Einfach direkt im Handy auswählen, bezahlen und dann nur noch vorzeigen. Manch anderer macht es aber lieber am großen Bildschirm daheim und fotografiert sich dann am Ende den QR-Code ab.

Doch das ist keine Zeitersparnis, sondern kann mitunter großen Ärger bringen. Denn ein Foto oder Screenshot von einem QR-Code oder Ticket gilt nicht als gültiger Fahrschein. Nur mit dem PDF oder dem Code in der geöffneten App darfst du auch tatsächlich in Bus und Bahn einsteigen.

Ticket nur als PDF oder in der App gültig

Im schlimmsten Fall fällt der Fehler dem Kontrolleur auf und der legt es dir als Schwarzfahren aus. Dafür musst du dann 60 Euro bezahlen. Nur, wenn du Glück hast, kann er auch ein Auge zudrücken. Darum solltest du dein Ticket immer in der App, ausgedruckt oder als PDF vorzeigen.

Die beiden letzten Optionen gehen selbstverständlich auch ohne aktive Internetverbindung. Wenn man aber mal keine Zeit hatte, sich das Ticket herunterzuladen und dann ohne mobile Datenverbindung dasteht, kann man immer noch auf das WLAN im Bahnhof hoffen. In vielen Hauptbahnhöfen gibt es das frei zugänglich – oder auch im RRX.

Übrigens: Mit der Auftragsnummer kannst du dir dein Ticket oder das eines anderen auch immer über die App anzeigen lassen. Einfach über das Menü unter „Meine Tickets“ das Plus-Zeichen drücken und dort die Nummer und deinen Namen eingeben.