Deutsche Bahn verkündet Hammer – DAS dürfte deine Reise revolutionieren

Wow, da fällt einem nur noch die Kinnlade runter! Wer viel mit der Deutschen Bahn unterwegs ist, braucht in der Regel Nerven wie Drahtseile: Verspätungen, defekte Klos, recht unbequeme Sitze und dazu noch leider Mitreisende, die laut ins Handy quatschen oder anderweitig für Unruhe sorgen.

So richtig abschalten kann man selbst im Ruhe-Abteil der Deutschen Bahn nicht immer. Logisch, ist der Großraum ja nicht wirklich dafür prädestiniert. Doch künftig soll das Fahren mit dem ICE bei der Deutschen Bahn ganz anders werden: Zweierabteile sollen wirklich ALLES komfortabler machen!

Deutsche Bahn verkündet Hammer

Fernverkehr-Vorstand Michael Peterson kündigt gegenüber „Bild“ bereits an: „Wir entwickeln aktuell im Maßstab 1:1 neue Abteilkonzepte für den ICE. Diese ermöglichen private und vertrauliche Gespräche in einer geschützten Umgebung. Derzeit testen wir diese Abteile mit Fahrgastgruppen.“

Die Deutsche Bahn wolle das Reiseerlebnis in den ICE-Zügen kontinuierlich verbessern, dabei auch Kunden-Feedback berücksichtigten. So würden die „Weichen für den Zugverkehr des nächsten Jahrzehnts“ gestellt. Noch ist unklar, wann die neuen Zweierabteile kommen. Die Industrie sei derzeit dazu aufgerufen, Angebote für die neue ICE-Generation vorzulegen. Auch der Preis einer Fahrt im „Knutsch-Abteil“ ist noch nicht bekannt.

Zweierabteile nicht einzige Neuerung

Doch nicht nur Pärchen können sich über die neuen Abteile freuen, die zwei Meter breit und 70 Zentimeter tief werden. Zudem kann man das Glas von durchsichtig auf Milchglas verändern. Außerdem sollen Reisende mit einer Echtzeit-Belegt-Anzeige ihren Sitzplatz während ihrer gesamten Fahrt sichern können. Sie kommt schon im Sommer erstmals zum Einsatz.

Zudem will die Deutsche Bahn sogenannte „Zukunftsbahnhöfe“ entwickeln, um mehr Qualität, Kapazität und Stabilität im Betrieb zu sichern. Noch in diesem Jahr wolle man 20 Stationen entlang der Riedbahn (Mannheim-Frankfurt a.M.) fit für die Zukunft machen. Bis 2023 sollen alle im Programm vorgesehenen Bahnhöfe modernisiert werden.

Und: Bis 2030 sollen in ganz Deutschland die Reisezentren an den 25 größten Fernverkehrsbahnhöfen runderneuert werden. Dafür nimmt die Deutsche Bahn 60 Millionen Euro in die Hand. Im Sommer eröffnet das modernisierte DB-Reisezentrum in Nürnberg, weitere sollen folgen.