Urlaub in Kroatien: Bittere Überraschung bei Boots-Trip! Tourist traut seinen Augen kaum

Der Urlaub in Kroatien bietet mehr als nur Sonnenbaden am Strand oder schwimmen im Wasser – auch eine Boots-Tour kann für besonders viel Entspannung in dem beliebten Urlaubsland sorgen.

Für einen Touristen bedeutete die Fähren-Tour zwischen den Hafenstädten Prizna und Zigljen allerdings keine angenehme Erfahrung, sondern eher für einen hohen Puls. Denn als der Mann die Rechnung für seine Überfahrt bekam, konnte er es kaum fassen.

Urlaub in Kroatien: „Preise, wie im Fünf-Sterne-Hotel“

Der Urlaub in Kroatien wurde in den letzten Jahren immer beliebter – und immer teurer (mehr hier). Gerade in diesem Sommer sind die Preise an der Adria kräftig nach oben gegangen, egal ob es dabei um Unterkünfte oder die Gastronomie geht.

Viele Touristen scheinen ihre Auszeit in dem osteuropäischen Land kaum genießen zu können, weil sie stets mit horrenden Preisen konfrontiert werden. So ging es jedenfalls einem Mann, der sich über die Getränke-Preise an Bord der Fähre zwischen Prizna und Zigljen beschwerte. Für zwei kleine Heineken (0,33 Liter) sollte er 14,40 Euro zahlen, also 7,20 Euro pro Bierflasche, berichtet das kroatische Portal „dnevnik.hr“. Für den Touristen „Preise, wie in einem Fünf-Sterne-Hotel“. Er konnte den Anblick der Rechnung wohl kaum fassen.

Urlaub in Kroatien: Immer mehr verärgerte Touristen

Laut dem kroatischen Medium sei es allerdings normal, dass die Preise auf den Fähren grundsätzlich etwas höher sind, als etwa bei Cafés oder Bars an Land. In diesem Jahr sind sie – gemäß dem allgemeinen Trend – „in die Höhe geschossen“.

Doch was in Kroatien gerade Trend ist, ist noch lange nicht gut. Viele Touristen sind von den Preisen in dem Urlaubsland schockiert, sehen zum Beispiel nicht ein, 25 Euro für ein kleines Bier und eine Portion Cevapcici zu zahlen. Auch haben viele Reisende ihre Unterkunft kurzfristig storniert, nachdem die Preise deutlich angezogen wurden.

Eine Entspannung ist dennoch nicht in Sicht – genau wie hierzulande herrscht in Kroatien eine Inflation, dazu sind Betriebskosten gestiegen. Auch die Umstellung von Kuna zu Euro, die viele Touristen sicher befürworten, wurde genutzt, um die Preise nach oben zu korrigieren.