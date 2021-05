Urlaub in Großbritannien: Als Touristen dieses Tier sehen, müssen sie einfach ihr Handy zücken. (Symbolbild)

Urlaub in Großbritannien: Touristen laufen an See entlang – bei diesem Anblick bleiben sie wie angewurzelt stehen

Du willst Urlaub in Großbritannien machen? Dann solltest du dir diese außergewöhnliche Attraktion nicht entgehen lassen. Dabei geht es aber weder um ein Museum noch um Kunst. Wenn Touristen dieses Tier am See entdecken, bleiben sie wie angewurzelt stehen.

Gemeint ist „Long Boi“, der am Campus-See der Uni York ein Riesen-Star ist – im wahrsten Sinne des Wortes. Wie „Travelbook“ berichtet, lebt dort in Großbritannien eine Ente mit außergewöhnlichen Maßen.

Urlaub in Großbritannien: „Long Boi“ hat eigenen Instagram-Account

Ganze 70 Zentimeter groß ist die Ente, wenn sie aufrecht steht. Im Vergleich zu ihren Artgenossen ist „Long Boi“ zehn Zentimeter größer. Es wird vermutet, dass sie vor ein paar Jahren ausgesetzt wurde. Sie tauchte plötzlich in der Nähe der Schlafsäle auf.

Fotos der Ente gehen aktuell in sozialen Netzwerken viral. Selbst einen eigenen Instagram-Account hat „Long Boi“. Fast 25.000 Follower verzeichnet das Tier aus Großbritannien, dass nicht nur Urlauber begeistert.

Die Nutzer vermuten zwar, dass es sich um die größte Stockente handele, die bisher gelebt habe. Doch leider knackt „Long Boi“ den Rekord nicht.

Zoe Duffin ist Biologie-Studentin an der Universität York in Großbritannien und betreut den Instagram-Account von „Long Boi“. „Er ist so lang, weil er eine Hybridkreuzung zwischen einer Indischen Laufente und einer Stockente ist.“

Urlaub in Großbritannien: „Long Boi“ wird TV-Star

Dafür habe die Ente eine durchschnittliche Größe. Trotzdem sticht er im Vergleich zu seinen Artgenossen hervor und wird gefeiert. „In den letzten Tagen sind sehr viele Menschen zu uns auf den Campus gekommen, um ihn zu sehen“, sagt Zoe.

+++ Corona in England: Ist ein Urlaub 2021 möglich? Alle wichtigen Infos für Touristen +++

Selbst in einer US-Late-Night-Show mit James Cordon hatte „Long Boi“ einen virtuellen Gastauftritt. Die Uni verkauft inzwischen etliche Artikel mit dem Aufdruck „Long Boi“, zum Beispiel Aufkleber, T-Shirts und Wasserflaschen, berichtet „Travelbook“. (ldi)