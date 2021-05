Corona-Impfung: Nach dem Piks mit Alkohol anstoßen? Deswegen ist das keine gute Idee

Diese Impfstoff-Arten gibt es und so funktionieren sie.

Viele Menschen setzen große Hoffnungen in die Corona-Impfung. Könnte er doch endlich wieder mehr Freiheiten bringen. Doch den langersehnten Piks mit zu viel Sekt anzustoßen, ist keine gute Idee…

Endlich wieder gemütlich in einem Restaurant sitzen, unbeschwert shoppen gehen und die Oma herzlich drücken: Viele Menschen sehnen sich danach. Was in Pandemie-Zeiten kaum möglich ist, war früher absolute Normalität. Und diese soll mit den Corona-Impfungen hoffentlich bald wieder einkehren.

Die Corona-Impfung mit viel Alkohol anstoßen? Das solltest du besser lassen. Foto: IMAGO / Westend61

Darauf musst du bei der Durchführung des Corona-Selbsttests achten:

lies dir die ganze Anleitung vor Testbeginn durch

nimm dir die Zeit für eine ruhige und gewissenhafte Ausführung

suche dir eine saubere, helle Arbeitsfläche mit genügend Platz

lege dir eine Uhr und/oder einen Spiegel bereit

vor und nach dem Test die Hände waschen und desinfizieren

bei Gurgeltests sollten keine anderen Personen im Raum sein, da es zu Aerosol-Bildung kommen kann; nach einem Gurgeltest deshalb ausgiebig lüften

Corona-Impfung: Alkohol nur vorsichtig genießen!

Hat man einen der begehrten Impf-Termine ergattert, würden einige danach auf dieses Erlebnis gerne anstoßen. Aber Vorsicht: Laut eines Berichts der „WAZ“ solltest du dabei besser zu einem alkoholfreien Getränk statt zu Sekt, Wein, Wodka und Co. greifen!

Wie die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek gegenüber der „WAZ“ verrät, hat Alkohol zwar keinen großen Einfluss auf den Immunschutz, aber: Es ist nicht ratsam, rund um einen Impftermin viel Alkohol zu trinken.

Sport und Alkohol nach dem Impfen solltest du vorsichtshalber sein lassen. Foto: imago / xBenediktxBrueggenthiesx

Corona-Impfung: Körper nicht mit Giftstoffen belasten

„Große Mengen Alkohol sind schließlich Gift für den Körper. Und wenn der Körper nach einer Impfung mit der Immunabwehr beschäftigt ist, sollte man ihn nicht auch noch mit Giftstoffen belasten“, erklärt die Virologin.

Und wie sieht es aus mit Sport? Auch hier ist Vorsicht geboten! Was genau beachtet werden muss, kannst du im Artikel der „WAZ“ nachlesen.

