Armin Laschet: Wegen Sturzflug – Ziehen CDU/CSU die Kanzler-Notbremse?

Armin Laschet hat sich im Duell um die Kanzlerkandidatur gegen Markus Söder durchgesetzt. Doch was passiert, wenn die Union nicht aus dem Umfragekeller herauskommt? Was ist, wenn Annalena Baerbock auch in ein paar Monaten noch vorne liegt?

Auch die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. Juni kann zu einem weiteren herben Dämpfer für Armin Laschet bis zur Bundestagswahl werden. Sie könnte nach den Pleiten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz eine weitere Landtagswahl-Niederlage werden.

Armin Laschet: Ziehen CDU/CSU die Kanzler-Notbremse? Viele halten DIESE Demütigung tatsächlich für möglich

In der aktuellsten Umfrage von Forsa zur Bundestagswahl liegt die Union satte fünf Prozentpunkte hinter den Grünen (28 zu 23 Prozent). Wird die CDU nervös, wenn der Wahlkampf nicht bald in Gang kommt? Könnte dann CDU-Chef Armin Laschet sogar als Kanzlerkandidat ausgetauscht werden? CSU-Chef Markus Söder sitzt gefühlt immer noch auf der Ersatzbank, jederzeit einsatzbereit.

Für fast jeden Dritten ist ein Kanzlerkandidaten-Austausch gut vorstellbar! Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der "NZZ" ergab, dass 31 Prozent davon ausgehen, dass Armin Laschet noch vor September Platz machen muss für einen anderen Kandidaten der Union. 29 Prozent halten das für undenkbar. Die restlichen Befragten waren sich unschlüssig oder machten dazu keine Angaben.

Armin Laschet: Wie realistisch ist seine Abberufung als Kanzlerkandidat wirklich?

Doch wie realistisch ist das wirklich? In der Bundestagsfraktion brodelte es, offenbar hätte es dort eine Mehrheit für Markus Söder gegeben, weil auch viele Abgeordnete der CDU um ihre Mandate fürchten. Ein drohender Machtverlust könnte bei weiter miesen Umfragewerten im Sommer für neue Unruhe und Querschüsse sorgen.

Andererseits wäre eine Abberufung Laschets mitten im Wahlkampf eigentlich politischer Selbstmord. Die Union würde ein völlig zerstrittenes Bild abgeben, wie bereits in den vergangenen Wochen. Mehr noch: Armin Laschet wäre dann als CDU-Vorsitzender nicht mehr zu halten. Eine Abberufung käme einer ultimativen Demütigung gleich.

CDU/CSU und Grüne in den jüngsten Umfragen zur Bundestagswahl:

Forsa: Grüne 28 Prozent, Union 23 Prozent

INSA: Grüne 24 Prozent, Union 24 Prozent

Kantar (Emnid): Grüne 27 Prozent, Union 24 Prozent

YouGov: Grüne 25 Prozent, Union 24 Prozent

Civey: Grüne 29 Prozent, Union: 24 Prozent

Befreiungsschlag mit Markus Söder – statt Armin Laschet als Kanzlerkandidat?

Andererseits könnte es für einen Teil der Unions-Wählerschaft vielleicht auch ein Befreiungsschlag sein, insbesondere wenn dann Markus Söder auf dem letzten Drücker das Ruder übernehmen würde.

Auf jeden Fall unterstreicht diese Umfrage einmal mehr, dass die Wähler Armin Laschet derzeit wenig zutrauen und seine Machtposition in der Union angegriffen sehen. Keine guten Vorzeichen für den Wahlkampf.

Derweil machen sich die Grünen an die Union ran. Für einen Spitzenpolitiker der Partei ist die SPD eine „zweite Linkspartei“. Ein deutliches Zeichen für Grün-Schwarz bzw. Schwarz-Grün.

Auch im jüngsten ARD-Deutschlandtrend sieht es düster aus für Armin Laschet und die Union. Annalena Baerbock hängt ihn ab.