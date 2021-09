Urlaub in der Türkei: Deshalb könnte dein nächster Urlaub richtig teuer werden

Seinen Urlaub in der Türkei möchte man doch eigentlich in vollen Zügen genießen. Doch ist der dann irgendwann vorbei und blickt man in seinen Geldbeutel, kann es ziemlich unangenehm werden.

Klar, möchte man bei seinem Urlaub in der Türkei jede Menge sehen und erleben. Auch schmackhaftes Essen gehört bei einem gelungenen Ferienaufenthalt dazu. Natürlich möchte man trotzdem möglichst günstig davonkommen.

Dein Urlaub in der Türkei könnte ziemlich teuer werden. Foto: IMAGO / GocherImagery

Urlaub in der Türkei könnte teuer werden

Doch das könnte momentan schwierig werden: Wie „dw.com“ berichtet, steigen die Preise für Grundnahrungsmittel in der Türkei grade stark an. Und das, obwohl die türkische Ökonomie in diesem Jahr stark gewachsen ist.

Seit Herbst 2018 stürzte die türkische Lira ab, die Arbeitslosigkeit war hoch und die verzweifelten Versuche der türkischen Regierung diesem Trend entgegen zu steuern, brachten nichts. Doch jetzt kommt die Wende!

Urlaub in der Türkei: Das Land befindet sich im Aufschwung, die Preise steigen trotzdem

Nach Angaben des türkischen Statistikinstituts (TÜiK) ist die türkische Wirtschaft im zweiten Quartal 2021 um satte 21,7 Prozent gewachsen. Solch eine Wachstumsrate gab es das letzte Mal 1999! Doch Ceyhun Elgin, Wirtschaftswissenschaftler an einer Universität in Istanbul, ist der Meinung: Man sollte diesen Trend nicht überbewerten.

Einige Fakten über die Türkei:

ein vorderasiatisches Land, die eine lange Küste am Mittel- und am Schwarzen Meer hat

Hauptstadt Ankara

rund 82,2 Millionen Einwohner (Stand 2019), 783.562 Quadratkilometer groß

Gründung am 29. Oktober 1923 als Rechtsnachfolger des Osmanischen Reichs unter Mustafa Kemal Atatürk

Immerhin ist im Jahr vor dem Wachstumsrekord die Wirtschaft noch um circa 10 Prozent geschrumpft. „Das war die Zeit, in der die Schließungsmaßnahmen wegen der Pandemie am intensivsten waren“, erklärt Elgin. „Nur, weil vergangenen Jahr ein derart starker Rückgang zu verzeichnen war, haben wir nun eine hohe Wachstumsrate erreichen können.“

Urlaub in der Türkei: Lebensmittel kosten zurzeit mehr

Doch der Aufschwung bringt der türkischen Bevölkerung absolut nichts. Die hohe Inflationsrate von durchschnittlich 20 Prozent macht sich besonders bei Lebensmitteln bemerkbar. Die Preise sind in den vergangenen Monaten durch die Decke gegangen!

Ein Beispiel: Bei Gurken müssen Käufer laut „dw.com“ aktuell satte 56 Prozent mehr bezahlen als noch im vergangenen Monat. Die gestiegene Preise für Grundnahrungsmittel wie Gemüse, Obst Eier, Öl oder Milch sind für die Menschen in der Türkei eine große Belastung.

Und was für die Bevölkerung eine hohe Belastung ist, kann sich auch auf deinen Urlaub auswirken – immerhin müssen auch die Hotels Lebensmittel einkaufen, um ihre Gäste zu verköstigen.

Egal ob Urlaub am Strand, in den Bergen oder in deinem persönlichen Lieblingsland: Bezüglich Corona müssen Reisende weiterhin einiges beachten. In unserem News-Blog versorgen wir dich mit allen aktuellen Informationen über die Pandemie. Hier kommst du zu dem Blog>>> (cf)