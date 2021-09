Urlaub in Spanien: Vulkanausbruch auf Ferieninsel - Einwohner sollen evakuiert werden!

Urlaub in Spanien: Vulkanausbruch auf Ferieninsel - Einwohner sollen evakuiert werden

Wer sich gerade im Urlaub in Spanien, genauer gesagt, auf La Palma befindet, der sollte besser genau schauen, was die Behörden sagen.

Denn auf der Insel bricht gerade eine Vulkankette aus!

Urlaub in Spanien: Riesige Rauchwolke auf der Insel

Bei Urlaub in Spanien denkt man für gewöhnlich eher nicht an Vulkanausbrüche – doch La Palma ist nun einmal eine Vulkaninsel. Das wissen natürlich auch die Behörden und achten deshalb sehr genau auf die Vulkane in der Vulkankette Cumbre Vieja.

------------

Mehr Spanien-News

Urlaub in Spanien: 25.000 Menschen feiern verbotene Mega-Party – Polizei ist machtlos

Urlaub in Spanien: Waldbrände wüten an beliebten Reisezielen! Hier ist an Urlaub nicht zu denken

Urlaub in Spanien: Touristin fährt in Polizeiauto mit – die Fahrt verändert ihr Leben

------------

Schon vor einigen Tagen hatten die Experten bekanntgegeben, dass ein Ausbruch durchaus bevorstünde. Nun ist am Sonntag, 19. September, tatsächliche in Vulkan der Kette ausgebrochen. Das teilte das Vulkanologische Institut der Kanaren mit. Seit einer Woche maß das Institut verstärkte seismische Aktivitäten in der Nähe des Vulkans und hatte sich deshalb auf einen Ausbruch vorbereitet, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Auf sozialen Medien kursierten bereits die ersten Bilder des Ausbruchs, der besonders mit sehr viel Rauch auf sich aufmerksam macht.

-------------------------------------------

Das ist die Kanareninsel La Palma:

La Palma ist eine Insel im atlantischen Ozean, gehört zu Spanien

Menorca hat eine Fläche von über 700 km²

Knapp 83.500 Menschen leben auf der Insel

Die Amtssprache ist Spanisch

-------------------------------------------

Bewohner und Bewohnerinnen der Dörfer rund um den Vulkan waren schon zuvor aufgerufen, die Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu begeben, schreibt das RND. Das gilt besonders für Menschen, die nicht mehr mobil sind.

BREAKING NEWS 🟥 +++ Volcanic eruption taking place at this moment in La Palma, Canary Islandspic.twitter.com/OOWsfpFx7h — 🔶 alerta 🔶 (@igandean) September 19, 2021

Nicht nur der Rauch birgt ein hohes Risiko für die Bewohner. Oft geht mit Vulkanausbrüchen auch eine verstärkte seismische Aktivität, also Erdbeben, einher. Am Sonntag registrierten die Behörden ein Beben mit der Stärke 3,8. Das reicht, um Schäden an Gebäuden zu hinterlassen. Für einige andere Teile der Insel besteht zusätzlich die Gefahr von heftigen Steinschlägen!

Beim letzten Vulkanausbruch auf La Palma, der im Herbst 1971 stattfand, gab es glücklicherweise nur einen Toten: Ein Mensch hatte sich zu nah an den Krater herangewagt und starb an einer Rauchvergiftung. Das berichtet unter anderem die Rheinische Post. (evo)