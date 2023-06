Urlaub in den Niederlanden: Gefahr am Strand für Touristen und Tiere – Nicht anfassen!

Die Seele baumeln lassen, ein paar entspannte Tage genieße – während seines Urlaubs will man nicht mit Problemen belästigt werden. Hierzulande ist ein Kurzurlaub in den Niederlanden sehr beliebt.

Viele Strände und gutes Wetter machen einen Urlaub in den Niederlanden sehr erschwinglich. Doch an manchen Küsten lauert derzeit eine mögliche Gefahr. Sie kann Touristen wie auch Tiere betreffen.

Urlaub in den Niederlanden: Gefährlicher Stoff aufgetaucht

Denn an manchen Inseln des Landes wird derzeit ein seltsamer Stoff angespült. Er ist gelblich und ähnelt auf dem ersten Blick Wachs. Entdeckt hat man diesen unter anderem in den Strandbädern der Inseln Ameland und Schiermonnikoog.

++ Urlaub in Italien: Akute Gefahr in beliebter Touristenregion – selbst Einheimische leben in Angst ++

Laut „Ruhr 24“ habe die zuständige Behörde in Rijkswaterstaat den Fund genauer überprüft. Dabei kam ans Licht: Bei den seltsamen Klumpen handelt es sich um Paraffin, das durch das Meer seinen Weg ans Festland fand.

Rätsel beschäftigt Behörden

Die zunächst gute Nachricht für alle, die Urlaub in den Niederlanden machen: An und für sich ist Paraffin nicht gefährlich. Dies ist ein natürlicher Bestandteil von Erdöl. Es wird in vielen Produkten des Alltags verarbeitet. Dazu zählen beispielsweise Kerzen.

Dennoch kann im aktuellen Fall nicht ausgeschlossen werden, dass das angespülte Paraffin nicht doch Gefahren birgt. Bisher ist nämlich nicht bekannt, woher der Stoff kommt. Womöglich kam es vorher mit schädlichen Chemikalien oder Ähnlichem in Kontakt.

Urlaub in den Niederlanden: Dringende Warnung

Daher gibt es für alle Urlauber eine klare Warnung: bloß nicht anfassen! Ebenso sollten alle, die mit ihrem Haustier verreisen, diese von Paraffin-Resten fernhalten. Bei Hunden kann es zu Krankheiten führen, sollten sie es fressen.

Weitere Nachrichten für dich:

Die örtlichen Behörden arbeiten mit Hochdruck daran, die Strände und Strandbäder von dem Paraffin zu befreien, damit der Urlaub in den Niederlanden wieder störungslos verlaufen kann.