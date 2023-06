Urlaub: Diese Stadt ist liebstes Reiseziel der Deutschen – und lässt sogar Paris und London hinter sich

Wer einen Urlaub bucht, hat die Qual der Wahl. Ob Reisen in Metropol-Regionen oder entspannte Auszeit im Nirgendwo: Jeder Tourist hat andere Vorstellungen, wo er am besten die Seele baumeln oder die meisten Abenteuer erleben kann.

Doch immer wieder stellen Reiseportale dabei Rankings auf, welche Reiseziele bei Urlaubern besonders beliebt sind. Und die Top 1 der Deutschen, die eine Studie eines Urlaubs-Portals jetzt ergeben hat, dürfte viele Weltenbummler überraschen.

Urlaub: Diese City hängt Metropolen ab

In der Corona-Zeit wurde die Reise-Branche mehr oder weniger auf Eis gelegt. Doch die Fernweh ruft seit vorigem Jahr endlich wieder. „Trotz Herausforderungen in vielen Bereichen sind sechs von zehn deutschen Reisenden (61 Prozent) der Meinung, dass sich Reisen immer auszahlen“, heißt es auch bei der Studie des Reiseportals „booking.com“.

„Die wiederentdeckte Lust aufs Reisen sehen wir auch bei unseren Kunden. Im Jahr 2022 hatten wir einen Rekordsommer, der sogar das Jahr 2019 und damit das Niveau vor der Pandemie übertraf. Und im Januar 2023 sind unsere Zimmerübernachtungen weltweit im Vergleich zu 2019 um 26 Prozent und im Vergleich zum Vorjahr um 60 Prozent gestiegen.“

Für die aktuelle Studie wurden insgesamt 24.179 Personen aus 32 Ländern und Regionen befragt. Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer stammt aus Ländern wie Argentinien (1.014), Frankreich (1.010), China (1.009) oder Australien (1.006). Auch 1.001 Personen aus Deutschland nahmen an der Online-Umfrage teil. Und sie stimmten überwiegend für eine Stadt, in die sie in den Sommerferien am liebsten reisen: die österreichische Hauptstadt Wien.

Diese Städte sind in Top 10

Doch auch die Hauptstädte anderer beliebter Reiseliste sind in der Top 10 der internationalen Sommerferienziele deutscher Reisender zu finden. Denn dicht gefolgt von Wien folgen auch schon Paris und London auf Platz zwei und drei. Auf dem vierten Platz folgt die tschechische Hauptstadt Prag, Amsterdam in den Niederlanden liegt auf Platz fünf. Dann folgen Kopenhagen (Dänemark), Rom (Italien), Barcelona (Spanien) und Lissabon (Portugal). Auf Platz zehn und damit das Schlusslicht ist Swinemünde in Polen.

Wenn du für dieses Jahr noch einen Urlaub außerhalb von Balkonien planen willst, dann könnte dich diese Liste sicherlich inspirieren. Aber am Ende hast ganz allein du die Qual der Wahl, wohin dich Flugzeug, Zug und Co. bringen.