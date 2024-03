Urlaub in den Niederlanden: Teuer-Wahnsinn! Autofahrern geht es jetzt richtig an den Kragen

Ein Urlaub in den Niederlanden sorgt für erholsame Tage. Doch für Autofahrer kann es damit schnell vorbei sein!

Denn ein Trip in das schöne Nachbarland kann nun besonders teuer werden. Tempo- und Handy-Verstöße sowie andere Delikte kosten jetzt mehr als je zuvor.

Teuer-Urlaub in den Niederlanden droht!

Die Niederlande sind für eine schnelle Reise gerade einmal ein paar Stündchen entfernt. Doch sobald man über die Grenze fährt, ist Vorsicht angesagt. Denn die Strafen im Bußgeldkatalog wurden dort noch einmal kräftig angehoben. Seit dem 1. März kosten Tempo- und Handy-Verstöße sowie andere Delikte rund 10 Prozent mehr, wie „Express“ berichtet.

Wird auf den Autobahnen zum Beispiel die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 20 km/h überschritten, zahlt man nun satte 216 Euro (vorher 196 Euro). Noch stärker geht es Temposündern in geschlossenen Ortschaften an den Kragen. Wer dort 20 km/h zu schnell fährt, muss unglaubliche 240 Euro zahlen (vorher 219 Euro).

HIER müssen Urlauber am meisten blechen

Bei Park- und Halteverstößen müssen Autofahrer mindestens 120 Euro statt wie bisher 110 Euro locker machen. Wer sich beim Autofahren nicht anschnallt, dem droht eine Geldstrafe von 180 Euro. Bisher lag diese bei 160 Euro. Das Bußgeld für einen Rotlicht-Verstoß wurde jetzt von 280 Euro auf mindestens 300 Euro erhöht.

Am härtesten trifft es Autofahrer mit Handy in der Hand. Wer während der Fahrt mit dem Smartphone hantiert oder ohne Freisprecheinrichtung telefoniert, muss sage und schreibe 420 Euro zahlen. Zuvor waren es 380 Euro. Zahlst du das Bußgeld nicht innerhalb der auf dem Bescheid genannten Frist, wirst du noch einmal ordentlich zur Kasse gebeten. Die Strafe erhöht sich nämlich beim ersten Mal um 50 Prozent, beim zweiten Mal sogar um 100 Prozent.

Wenn du dir beim Urlaub in den Niederlanden oder in einem anderen EU-Land etwas im Straßenverkehr zu schulden kommen lässt, musst du dich darauf einstellen, dass der Bußgeldbescheid auch in Deutschland vollstreckt wird. Besonders die niederländischen Behörden greifen knallhart durch. Bereits kleine Verstöße im Verkehr werden dort hart verfolgt.