Urlaub in Italien: Teuer-Schock ist offiziell! Für Touristen wird es bitter

Jetzt wird der Urlaub in Italien noch teurer als ohnehin! Das Land in Südeuropa ist bei vielen Deutschen äußerst beliebt, lockt jährlich Zigtausende Touristen an. Logisch, bietet ein Urlaub in Italien doch allerlei und für jeden Geschmack was: gutes Essen, tolles Wetter, Meer, aber auch bergige Landschaften und viele historische Stätten.

Venedig ist unter den vielen schönen Orten in Italien nochmal gesondert hervorzuheben. Enge Gassen, zahlreiche Kanäle, Lagunen, historische Kirchen: Millionen finden im Urlaub in Italien den Weg in diese besondere Stadt. Um diesen heftigen Andrang an Besuchern kontrollieren zu können, plant Venedig künftig eine Eintrittsgebühr für Touristen – und die hat es in sich!

Urlaub in Italien: Teuer-Schock ist offiziell!

An genau 29 Tagen ist eine Gebühr fällig. Wie die italienische Webseite „Contributo di Accesso“ berichtet, wird der Zugangsbeitrag zwischen 8.30 Uhr und 16 Uhr fällig. Danach (und davor) ist das Tagesticket nicht nötig. Wer aber keines besitzt, dem droht ein saftiges Bußgeld von 50 bis 300 Euro!

Das Tagesticket ist übers Jahr verteilt an 29 Tagen nötig, um die Stadt zu betreten. Zwischen Mitte Juli und Ende April braucht man keines, die meiste Zeit des Jahres also kann Venedig kostenlos aufgesucht werden. Die genauen Daten für 2024 lauten wie folgt:

April: 25. bis 30.

Mai: 1. bis 5., 11./12./18./19./25./26.

Juni: 8./9./15./16./22./23./29./30.

Juli: 6./7./13./14.

Immerhin: Wer unter 14 Jahre alt oder Inhaber des Europäischen Behindertenausweises ist, muss nichts zahlen. Auch Touristen, die in der Stadt selbst Urlaub machen, sind von der Gebühr befreit. Dafür muss man aber mindestens eine gebuchte Übernachtung in der Lagunenstadt nachweisen können.

Für Touristen wird es bitter

Tagestouristen zahlen bei einer Vorabreservierung fünf Euro für einen QR-Code, der am Tag des Besuchs vorgezeigt werden muss. Übernachtungsgäste müssen übrigens trotz der neu eingeführten Gebühr noch immer eine Kurtaxe zahlen. Die ist aber wie bisher auch nach Art der Unterkunft gestaffelt und wird pro Nacht berechnet. Für 2024 sind die 29 Tage nur Testtage. 2025 soll der Venedig-Eintritt dauerhaft eingeführt werden.