Verkehr: Neue Regel – für Autofahrer kann es richtig teuer werden

Wer am Verkehr teilnimmt, der muss sich selbstverständlich auch an Regeln halten. Autofahrer sollten jetzt besser weiterlesen – besonders, wenn du deinen nächsten Urlaub schon gebucht hast.

Immer und immer wieder gibt es neue Verkehrs-Regeln, die für Recht und Ordnung sorgen sollen. Das ist natürlich nicht nur in Deutschland so. Auch im Nachbarland Schweiz musst du dich an einige Sachen halten, damit der Verkehr geregelt und sicher bleibt. Bislang war Bußgeld aus der Schweiz hierzulande oft ohne Folgen. Doch damit ist jetzt Feierabend!

+++Bußgeld: Autofahrern drohen vermehrt Geldstrafen – Polizei sieht jetzt ganz genau hin+++

Verkehr: Ab dem 1. Mai ist Schluss mit lustig

Wie der ADAC informiert, sorgt ein neues Abkommen dafür, dass Raser und Falschparker bald auch in Deutschland zahlen müssen. Deutsche Autofahrer, die in der Schweiz als Falschparker oder Temposünder auffallen, sollten jetzt gewarnt sein, denn: Verkehrsverstöße werden in der Schweiz sogar härter bestraft als bei uns!

Ab dem 1. Mai 2024 wird durchgegriffen. Nicht bezahlte Bußgelder aus der Schweiz werden auch in Deutschland vom Bundesamt für Justiz in Bonn eingetrieben. Das regelt der neue deutsch-schweizerische Polizeivertrag.

Vollstreckungsmöglichkeiten gelten auch umgekehrt

Bislang versuchte so mancher Verkehrsrüpel aus Deutschland Zahlungsaufforderungen aus der Schweizer einfach zu ignorieren. Das war bisher möglich, weil Bußgelder aus Nicht-EU-Ländern in Deutschland nicht vollstreckt werden konnten.

Die Vollstreckungsmöglichkeiten gelten übrigens auch umgekehrt, das heißt für Schweizer, die in Deutschland gegen Verkehrsregeln verstoßen. Voraussetzung für die gegenseitige Vollstreckung ist, dass das Bußgeld samt Verfahrenskosten die Grenze von 70 Euro in Deutschland beziehungsweise 80 Schweizer Franken in der Schweiz übersteigt.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Verkehrssünden in der Schweiz kosten ordentlich

Und wer in der Schweiz gegen die Verkehrsregeln verstößt, der muss tief in die Tasche greifen. Eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 20 km/h kostet in unserem Nachbarland 180 Euro oder sogar noch mehr. In Deutschland sind Strafen ab 60 Euro üblich.