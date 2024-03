Urlaub am Gardasee: Mafia-Alarm! Hier geraten jetzt auch Touristen in Gefahr

Eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen in Italien ist der Gardasee. Am größten See Italiens verbringen viele ihren Urlaub und genießen das italienische Flair. Doch nicht alles ist so idyllisch, wie es scheint.

Denn der Schein, der Gardasee sei ein harmloses Touristenparadies, trügt. Der See hat sich in den letzten Jahren zu einer wahren Mafia-Oase entwickelt, wie der ORF jetzt in einer Reportage aufzeigte. Unter dem Titel „Mafia bereitet sich am Gardasee aus“ berichtete der Fernsehsender über den Mafia-Hotspot.

Urlaub: Mafiosi am Gardasee

Vor allem bekannte Urlaubsorte wie das beliebte Sirmione seien von der Unterwanderung durch Mafia-Clans betroffen, berichtete der ORF-Reporter Markus Kerschbamer vor Ort. Schon seit Jahren hätten sich italienische Mafiaorganisationen in dem Urlaubsparadies niedergelassen. Vor allem während der Corona-Pandemie seien die wirtschaftlichen Interessen der Mafiosi stark angestiegen, wie der Journalist erklärte.

Auch interessant: Urlaub in Griechenland: Irres Verbot an Stränden! Reisende bangen um ihr Sonnenbad

Aber wieso ausgerechnet am Gardasee? Diese Frage wurde dem Mafiaexperten Valerio Morabito gestellt. „Die Mafia wäscht hier ihr Geld“, erklärt der Experte. „Sie kaufen Immobilien, betreiben Nachtclubs und Spielhallen, sie mischen sich auch in touristische Strukturen ein.“ Die Behörden versuchen, das organisierte Verbrechen an dem Ort, an dem viele Touristen Urlaub machen, einzudämmen. Immer wieder werden Mafiosi und deren Handlanger verhaftet oder Immobilien und Grundstücke beschlagnahmt. Die Mafia sei sehr präsent in der Urlaubsregion, doch agiert nicht mehr so wie früher mit roher Gewalt, sondern handelt sehr bedacht im Hintergrund.

Das könnte dich auch interessieren:

Das Urlaubsparadies ist also eine Hochburg des organisierten Verbrechen, wie es der ORF auf den Punkt brachte. Dabei ist das nicht einmal eine große Überraschung: Schon seit Jahren kommen immer mehr italienische Mafiaorganisationen in den Urlaubsort. Erst vor wenigen Monaten wollten die Kriminellen einen Campingplatz in Sirmione aufkaufen, was jedoch rechtzeitig von den Behörden aufgedeckt wurde. Mit solchen Aktionen unterwandert die Mafia die touristischen Infrastrukturen.