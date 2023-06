Urlaub in Griechenland: Warnung vor heftiger Abzocke – hier kann es teuer werden

Ein Urlaub in Griechenland ist nie ein wirklich günstiges Vergnügen. Immerhin wollen Hotel, Flüge und die Ausflüge vor Ort auch bezahlt werden. Und bei letzterem solltest du dir genau überlegen, wohin es geht – zumindest was Ausflüge ins Restaurant betrifft.

Eine Lokalität in Griechenland schockt nämlich mit absoluten Horror-Preisen, die dir deinen Urlaub in Handumdrehen mal so richtig vermiesen können. Reisende warnen im Netz vor diesem Restaurant. Es liegt auf der beliebten Insel Mykonos.

Restaurant heftig in der Kritik

Den Tag am Meer mit einem schönen Essen und einem guten Getränk ausklingen lassen, gehört für viele Touristen einfach dazu. Doch dabei solltest du ein Restaurant auf Mykonos unbedingt vermeiden. Gemeint ist das Restaurant DK Oyster. Das Lokal sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen, wie der „Merkur“ berichtet.

Und die negativen Bewertungen und Kommentare reißen bis heute auch nicht ab. Das Restaurant liegt am Strand von Platys Gialos. Auf der Touristikwebseite „TripAdvisor“ findet man über 1.700 Bewertungen zu DK Oyster. Die meisten warnen vor einer ganz miesen Abzocke. „Für ein Abendessen haben wir 654 Euro bezahlen müssen. Wir konnten nicht darüber diskutieren. Wir haben nie eine Karte mit Preisen gesehen“, heißt es von einem Urlauber.

+++Urlaub auf Mallorca: Horror am Strand – Badegästen droht Gefahr+++

Horror-Preise und keine Speisekarte

Ein weiterer Gast erinnert sich an drei Cocktails und eine Pommes mit Mayo für die er satte 417 Euro hinblättern sollte! „Bei nicht Bezahlen der Rechnung wird die Polizei hinzugeholt, welche dem Wirt den Rücken freihält.“

Die meisten Nutzer beschweren sich im Netz über die Horror-Preise und die fehlende Speisekarte. „Dort wird einem 350 Euro für ein 3 Liter Bier abgezockt. 250 Euro für eine Wasserpfeife. Eine Frechheit, die ich so noch nie erlebt habe. Bitte meiden Sie dieses Lokal“, heißt es weiterhin.

Mehr Themen und News haben wir hier:

Restaurant hält dagegen

Das Restaurant wehrt sich allerdings gegen die heftige Kritik. Die Gäste seien selbst dafür verantwortlich nach den Preisen zu fragen. Wie „Merkur“ berichtet, schrieb das Restaurant unter einer Bewertung. „Unsere Preise sind hoch, aber genauso ist auch unser Service und die Qualität unserer Speisen.“