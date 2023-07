Urlaub, Sonne, Strand und Meer. Immer mehr Touristen zieht es nach Griechenland, das mittlerweile zu den beliebtesten Urlaubszielen gehört und Jahr für Jahr den Reiserekord knackt. Insbesondere die Kykladen sind für ihre typisch griechische weiß-blaue Häuser-Landschaft bekannt, klares Wasser, weite Sandstrände und… überteuerte Preise?

Die Kykladen-Insel Mykonos gehört zu den griechischen Postkartenmotiven und ist vor allem eins: nämlich richtig teuer. Doch nicht nur das, seit einigen Tagen kursiert ein Fall im Netz, in dem eine Familie Abzockern zum Opfer fiel und für einen Snack 360 Euro gezahlt haben soll.

Urlaub in Griechenland: Reisende tappen in Fallen

Der Ruf der griechischen Urlaubsinsel hat gelitten. Immer mehr Touristen beschweren sich auf Reiseportalen im Internet über die steigenden oder sogar überteuerten Preise und warnen andere Reisende vor einer regelrechten Urlaubs-Abzocke. Jahr für Jahr drehen Hoteliers, Bar- und Restaurantbesitzer an der Preisschraube und lassen die Besucher in die Touristen-Falle tappen.

Griechenland: Urlauber fällt auf Abzocker rein und zahlt 360 Euro

Eine vierköpfige Familie machte jetzt Urlaub in Griechenland und fiel auf Mykonos einer unfassbaren Abzocke zum Opfer. Auf dem Weg zum Strand wurde ihr von einem Restaurantbesitzer ein Deal angeboten: Strandliegen für die ganze Familie, wenn mindestens zwei Getränke bestellt werden. Der Familienvater überlegt nicht lange und bestellt ein Bier, einen Mojito und zwei Milchshakes für die Kinder. Als er vor dem Bestellen nach dem Preis fragte, hieß es von dem Kellner nur „Dazu müsste ich die Getränkekarte holen, aber es ist günstig, also bestellt ruhig“, schreibt der abgezockte Urlauber auf dem Portal „Reddit“. Zur Mittagszeit hin entschied sich die Familie dazu. Kalamari zu bestellen, die in der Speisekarte mit 19 Euro verzeichnet waren. Brot und Salat seien laut Kellner im Preis inkludiert. Beim Bezahlen konnte der Urlauber es dann aber kaum fassen: „Ich war schockiert“, schreibt der Familienvater. 360 Euro sollten vier Getränke und eine Portion Kalamari plötzlich kosten – und waren auch schon von der Kreditkarte abgebucht.

Einer Konfrontation wich der Kellner aus, baute sich demonstrativ mit weiteren Angestellten vor dem Vater auf und und riss ihm schließlich den Teil der Rechnung aus der Hand, auf dem die Kontaktdaten des Restaurants verzeichnet waren. Der Familie blieb letztendlich nichts anders, als zu akzeptieren, dass sie offenbar auf Betrüger reingefallen sind und andere Reisende im Internet zu warnen.

Die Kommentatoren unter dem Reddit-Beitrag sind sich einig: Das, was dem Vater bei seinem Urlaub in Griechenland passiert ist, ist tragisch. Man sollte also grundsätzlich nie etwas bestellen, ohne vorher den Preis gesehen zu haben. Und sollte man doch mal abgezockt werden, ist die nächste Polizeistation die erste Anlaufstelle.