Andere Länder – andere Betrugsmaschen. Beim Urlaub in Griechenland solltest du dich vor einer besonders miesen Abzocke in Acht nehmen. Denn die kennt man in Deutschland gar nicht. Und schon viele Touristen sind darauf hereingefallen.

Ein Mann berichtet nach seinem Urlaub in Griechenland von einer fiesen Masche, die ihn hunderte Euro gekostet hat. Kennst du diese Abzocke nicht, könnte es auch dir passieren. Deshalb lies aufmerksam mit.,

Urlaub in Griechenland: Fiese Abzocke kostet Urlauber 360 Euro

Stinksauer schildert der Mann auf „Reddit“, was ihm auf Mykonos widerfahren ist. Und will damit andere Urlauber warnen. „Dies dient dazu, allen zu helfen und nicht das Gefühl zu bekommen, betrogen zu werden.“ Am Touristen-Hotspot Platis Gialos war er von einem Mann angesprochen und eingeladen worden, am Strand die Liegen des Hotels benutzen zu dürfen. Einzige Bedingung: Er und seine Familie müsse dort zwei Getränke bestellen.

Ein faires Angebot – dachte er sich. Doch es war der Anfang eines Übels, das ihn noch lange ärgern dürfte. Immer mehr sei er bedrängt worden, seine Bestellung aufzugeben. Als er nach dem Preis für einen Mojito für seine Frau und ein Bier für ihn fragte, wurde immer wieder geschickt ausgewichen. Einzige Antwort: Der Kellner müsse die Getränkekarte besorgen, es sei aber billig.

Horror-Rechnung nach leichter Mahlzeit

Mit den beiden Getränken, zwei aufgedrängten Milchshakes für die Kinder und der Erleichterung, dass die Speisekarte tatsächlich moderate Preise zeigte, entschloss sich die Familie nach einer Stunde, dort auch etwas zu essen. Calamaris für 19 Euro – das ist vertretbar. Dazu kostenlos Salat und Brot.

Dann der erste große Schock: Auf der Rechnung kosteten die Tintenfischringe plötzlich 75, die Getränke 78 Euro. Doch das war noch lange nicht das Ende der Abzocke beim Urlaub in Griechenland widerwillig seine Kreditkarte reichte, bekam er sie mit einem Beleg wieder. Und plötzlich hatten die Calamaris 148 Euro, die Milchshakes je 38 Euro, das angeblich kostenlose Brot und Salat 14,50 bzw. 28 Euro. Am Ende wurde die Kreditkarte mit unfassbaren 360,80 Euro belastet.

Und die Moral von der Geschicht? Die lieferten die Kommentare unter dem Reddit. Andere Nutzer litten mit dem Touristen, der auf die fiese Abzocke reingefallen war und gaben einen wertvollen Rat: Beim Urlaub in Griechenland niemals Restaurants besuchen, die Verkäufer auf der Straße haben. „Gute und ehrliche Restaurants brauchen diese Taktik nicht“, sagt ein Nutzer klar.