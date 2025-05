Urlaub 2025: Diese Region bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis

Pack die Sonnencreme ein, schnüre die Sandalen fest und vergiss den Kontostand, denn jetzt wird klar: Man kann auch günstig Urlaub machen – und gerade in diesem für viele noch unentdeckten Land stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das bestätigen die Reiseprofis von „Mintel“ und „Eurochange“, die alles verglichen haben, was im Urlaub zählt: Pints, Pasta und Passagiere. Und das Ergebnis? Mehr Sonne pro Pfund geht nicht.

Urlaub 2025: Bulgarien gewinnt im Preis-Leistungs-Vergleich

Hin- und Rückflug für weniger als 30 britische Pfund (etwa 35 Euro)? Abgehakt. Ein eiskaltes Bier am Strand für 1,42 Pfund? Doppelter Check. Und wenn der kleine Hunger kommt: Ein Drei-Gänge-Menü kostet hier weniger als ein Lunch-Salat im Berliner Luxusviertel. Wo das überhaupt möglich ist? In Bulgarien – im Südosten von Europa.

Auch Laura Evans Fisk von „Eurochange“ weiß das und betont: „Bulgarien entwickelt sich langsam zu einem beliebten Urlaubsziel für britische Reisende“. Kein Wunder: Laut ihrer Analyse zieht es 2024 rund 8,8 Prozent mehr Briten in das Land zwischen Schwarzem Meer und Balkangebirge – Tendenz steigend.

++ Urlaub auf den Kanaren: Ausgerechnet in den Osterferien – Reisende erreicht die Nachricht ++

Was Bulgarien so besonders macht? Ganz einfach: Mediterraner Lifestyle ohne teure Preise. Laut „The Mirror“ soll der perfekte Start für dein Abenteuer in Sofia beginnen. Also in der lebendigen Hauptstadt mit Geschichte, Szenevierteln und einer Gastro-Szene, die jeden Foodie abholt. Ein Tipp? Schlendere unbedingt über den Women’s Market, koste dich durch lokale Spezialitäten und stöbere emsig zwischen Gewürzen, Obst und handgemachtem Kram.

Tipps für Kultur- und Katzen-Fans: Diesen Ort darfst du nicht verpassen

Kultur-Fans können hingegen das Historische Museum in den ehemaligen Zentralen Mineralbädern besuchen, während alle mit Reiselust im Blut weiterziehen nach Plowdiw – Europas ältester durchgehend bewohnter Stadt. Die Altstadt gleicht einem Freiluftmuseum, mit Amphitheater, römischen Ruinen und… Katzen. Viele Katzen.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Klar wird: Bulgarien ist 2025 das Urlaubsziel für alle, die mehr erleben und weniger zahlen wollen. Hier bekommst du Abenteuer, Erholung und Kulinarik – ganz ohne überfüllte Strände und überzogene Preise.

Mehr News:

Apropos Reise: Das Auswärtige Amt warnt jetzt explizit vor einem beliebten EU-Land. Schuld daran ist eine tödliche Gefahr. HIER erfährst du mehr.