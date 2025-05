Urlauber haben die Schnauze von ihren Familien voll! Jetzt wird das zum neuen Reise-Trend

Mit den kleinen Geschwistern, den Eltern und vielleicht sogar den Großeltern in den Urlaub? Klingt für manche nach Familienidylle – für viele aber eher nach dem ganz persönlichen Reise-Albtraum. Kein Wunder: Je mehr Menschen mitkommen, desto schwieriger wird es, einen gemeinsamen Plan auch wirklich umzusetzen.

Vielleicht ist genau das der Grund, warum sich immer mehr Menschen für eine ganz andere Form des Reisens entscheiden. Hast du’s schon ausprobiert?

Solo-Reise statt Familien-Urlaub? Das ist nun in

Die Rede ist von Solo-Reisen, also von Alleinreisen. Immer mehr Männer und Frauen jeden Alters packen immer häufiger ganz bewusst allein den Koffer – um neue Länder zu entdecken, die Seele am Strand baumeln zu lassen oder einfach mal komplett selbst zu bestimmen, worauf sie gerade Lust haben. Und das sieht man nicht nur am deutlich gestiegenen Suchvolumen auf Google, wo nach Angeboten und Tipps fürs Alleinreisen gesucht wird.

Auch auf TikTok und anderen sozialen Netzwerken ist das Thema allgegenwärtig. Über 900.000 Beiträge zeigen: Das Interesse an Solo-Reisen ist riesig – und viele berichten begeistert von ihren Erfahrungen. Kein Wunder also, dass auch TUI-Chef Sebastian Ebel den Trend längst erkannt hat.

Er betont gegenüber „RTL.de“: „Es ist oft der zweite Urlaub im Jahr neben der Familienreise. Über 17 Prozent der Deutschen verreisen alleine – Tendenz steigend – und das am liebsten nach Europa (42 Prozent), innerhalb Deutschlands (19,5 Prozent) oder nach Asien (10,5 Prozent).“ Und auch TUI selbst zieht Konsequenzen: „Wir stellen uns darauf ein: Unsere Clubs entwickeln neue Kurse und die beiden neuesten Zugänge der Mein Schiff-Flotte haben zusätzliche Einzelkabinen.“

Ich-Stärke und spannende Begegnungen: Solo-Trip hat Vorteile

Und tatsächlich: Wer allein unterwegs ist, entdeckt oft nicht nur neue Orte, sondern auch ein bisschen sich selbst. Solo-Reisende berichten davon, wie sehr sie dabei an Selbstvertrauen gewinnen – ganz abgesehen von all den spannenden Begegnungen, die auf solchen Reisen warten.

Ein kleiner Reise-Tipp gefällig? Barcelona zählt laut „European Best Destinations“ zu den besten Städten für Alleinreisende. Warum? Weil dort besonders viele Menschen leben, die selbst solo unterwegs sind. Kontakte knüpfen fällt leicht – und vielleicht ergibt sich ja sogar ein kleiner Urlaubsflirt. Dazu kommen Sonne, Strand, Kultur, Shopping, Nachtleben und vergleichsweise günstige Hotels. Klingt gut? Ist es auch.

