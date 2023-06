Für diese Reisenden sollte es ein entspannter Urlaub in Griechenland werden, doch plötzlich befanden sich die Touristen in Lebensgefahr. Ein einfache Bootstour entwickelte sich zu einem echten Alptraum.

Auf einem Boot vor der Insel Rhodos ist ein Feuer ausgebrochen. Die Urlauber in Griechenland mussten von der Küstenwache und einem Helikopter gerettet werden. Das berichtet der griechische Nachrichtensender ERTnews.

Urlaub in Griechenland: Boot geht in Flammen auf

Die Insel erkunden, am Strand liegen oder eine gemütliche Bootstour – seinen Urlaub in Griechenland kann man auf verschiedene Weise genießen. Für die Touristen, die sich jetzt auf Rhodos für eine kleine Tour mit dem Boot „Magellanos“ entschieden, entwickelte sich der Trip zu einem echten Alptraum.

Am Donnerstagnachmittag, östlich der Insel Rhodos in der Gegend von Stegnon Archangelos, gerieten die Passagiere plötzlich in Panik. Ein Touristenboot mit Dutzenden Menschen an Bord fing Feuer. Laut dem griechischen Nachrichtensender ERTnews befanden sich zu dem Zeitpunkt rund 80 Menschen an Bord des Bootes.

Helikopter und Küstenwache eilen herbei

Die Küstenwache und ein Helikopter eilten zur Hilfe, um die Menschen von dem brennenden Boot zu retten. Der Helikopter soll das in Flammen stehende Schiff mit Wasser beworfen haben, um das Feuer zu löschen.

Das Krankenhaus von Rhodos wurde in Alarmbereitschaft versetzt, Verletzte habe es laut Angaben der griechischen Medien nicht gegeben. Alle Touristen sollen wohlauf sein und das Schiff ohne Verletzungen verlassen haben, berichtet ERTnews.

Dem Bericht zufolge ist das Boot fast vollständig ausgebrannt. Ein Hubschrauber umkreiste das Boot noch, um mögliche Personen im Wasser zu entdecken.