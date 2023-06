Glück im Unglück! Am Mittwoch (28. Juni) ist ein Familienvater im Urlaub an der Ostsee beim Schwimmen plötzlich in Not geraten. Noch bevor ihm jemand zur Hilfe eilen konnte, war sein Sohn zur Stelle.

Mit seinen gerade einmal zwölf Jahren schnappte er sich seinen Vater und hielt ihn über Wasser, bis die Rettungsschwimmer kamen. Zwischenzeitlich sah es nicht gut aus für den 36-Jährigen, wie unser Partnerportal MOIN.de berichtet. Ihm könnte die schnelle Reaktion seines Sohnes beim Urlaub an der Ostsee das Leben gerettet haben.

Urlaub an der Ostsee: Familienvater droht zu ertrinken – Sohn (12) reagiert sofort

Am Mittwoch gegen 15 Uhr waren Vater und Sohn am Südstrand vor Großenbrode in Schleswig-Holstein ins Meer gegangen. Sie wollten ein wenig in der Ostsee baden, doch dann passierte ein schreckliches Unglück.

Der Familienvater aus dem Sauerland hatten beim Baden plötzlich das Bewusstsein verloren und drohte zu ertrinken. Sein 12-jähriger Sohn handelte umgehend und hielt den Kopf seines Vaters über Wasser. Dann rief er um Hilfe. Bis die Rettungsschwimmer kamen, hielt er sich wacker.

Vater außer Lebensgefahr

Wie die Polizei mitteilte, brachten die Rettungsschwimmer der DLRG den 36-Jährigen an Land und führten Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Auch ein anderer Strandbesucher half dabei, den Mann aus dem Wasser zu ziehen.

Der Sauerländer konnte erfolgreich reanimiert werden und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Wie MOIN.de berichtet, ist er mittlerweile außer Lebensgefahr. Und das sehr wahrscheinlich nur dank seines Sohnes.