Deutsche Touristen am Ballermann – seit Jahrzehnten eine ganz besondere Geschichte. Und immer wieder Anlass für Streit. Beim Urlaub auf Mallorca lassen es viele trinkfreudige Menschen gerne richtig krachen und verlieren dabei nicht selten alle Hemmungen.

Ein Beispiel gefällig? Die Besitzerin eines beliebten Lokals direkt am berüchtigten Ballermann 6 berichtet jetzt von einem Ekel-Skandal, der sich in ihrer Gaststätte ereignete. Man kommt aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus, wie sehr sich manche beim Urlaub auf Mallorca selbst entmenschen.

Urlaub auf Mallorca: Widerliche Aktion am Ballermann

Beatrice Ciccardini hat schon viel gesehen. Ihr Lokal „Zur Krone“ liegt an der Playa de Palma, am Ballermann 6, dem Herzstück von El Arenal – wo deutsche Urlauber ihrer Sauflust jeden Tag freien Lauf lassen.

Zur feierwütigen Gemeinde gehören dabei leider auch immer wieder Menschen, die im Suff jegliche Hemmungen verlieren und sich bei ihren abartigen Ideen gegenseitig übertreffen. „Die laufen umher und treten Seitenspiegel von Autos ab und schmeißen Flaschen auf Autos“, erzählt die Bar-Besitzerin dem „Mallorca Magazin“ von den Dingen, die sie tagtäglich beobachtet.

Mit Penis im Bierglas Frauen ansprechen

Doch immer wieder schaffen es Menschen, dieses asoziale Verhalten noch zu toppen. Und zwar um Längen. Erst kürzlich geschah etwas, was Ciccardini noch immer nicht verdaut hat. Sie erzählt: „Es kam eine Gruppe mit 30 Leuten herein, alles Männer. Sie fingen an, sich daneben zu benehmen, zu grölen und laut zu singen.“

Und dann das: Einer der Männer öffnete seine Hose, holte seinen Penis raus, tauchte ihn in sein Bierglas und lief mit Pimmel im Bier durch das Lokal. Und um das noch zu toppen, ermunterte er seine lachenden Freunde, es ihm gleichzutun – und sprach dann auch noch andere Gäste an und bot ihnen das Glas samt Inhalt an. Sogar den weiblichen Besucherinnen und zwei jungen Bedienungen.

Mehr aktuelle News:

„Die waren schockiert, wie ich auch“, sagt Ciccardini und bemerkt: „So schlimm wie in diesem Jahr war es hier noch nie.“ Sie stellt aber auch klar, dass nicht alle über einen Kamm zu scheren sind, die Urlaub auf Mallorca machen.