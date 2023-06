Der Sonnenliegen-Krieg geht in die nächste Runde! Wer schon einmal Urlaub auf Mallorca gemacht hat, dürfte es beobachtet haben: Hotel-Gäste, die extra früh aufstehen, nur um sich mit einem Handtuch die beste Liege am Pool zu sichern. Wer gedacht hat, dass das schon das Ende der Fahnenstange ist, der hat sich getäuscht.

Denn es geht noch viel drastischer. Dabei soll der Urlaub auf Mallorca doch eigentlich der Entspannung dienen. Touristen wollen vom Alltag abschalten, die Sorgen über Bord schmeißen. Doch Gedanken darüber, wie sie sich den besten Liegen-Platz sichern, machen sich einige selbst bis tief in die Nacht. Anders lässt sich dieses Verhalten nicht erklären.

Urlaub auf Mallorca: Handtuch-Liegen-Krieg erreicht neue Dimensionen

Wie das englischsprachige Medium „Mirror“ berichtet, ist der Liegen-Handtuch-Krieg auf Malle jetzt komplett eskaliert. Urlauber griffen dort jetzt zu einer neuen Methode. Gerade wegen der unbeliebten Handtuch-Reservierer öffnen viele Hotels den Poolbereich inzwischen sogar später. Gebracht hat es allerdings nicht viel.

Ein Brite machte jetzt eine kuriose Entdeckung: Über Nacht legten einige Touristen ihre Handtücher vor dem geschlossenen Poolbereich eines Hotels in einer Reihe auf dem Boden – quasi wie eine Warteschlange!

Hotel-Gast schildert sein Erlebnis vor Ort

„Ich weiß nicht, wann sie angefangen haben, aber eines Morgens standen wir um 6.30 Uhr auf, um vor einem Ausflug zu frühstücken, und an der Tür bildete sich bereits eine etablierte Handtuchschlange. Verrücktes Verhalten“, schildert der Hotel-Gast gegenüber dem „Mirror“. Man darf gespannt sein, was sich Urlauber als nächstes Einfallen lassen im Kampf um den besten Platz am Pool.

