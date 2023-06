Der Urlaub auf Mallorca ist für viele Deutsche das absolute Highlight des Jahres. Doch beim Malle-Aufenthalt kann man auch so einiges falsch machen. Es gibt einige Regeln, an die du dich unbedingt halten solltest, um dich nicht unbeliebt zu machen.

Verantwortungsvoll Urlaub auf Mallorca zu machen, ohne dass der Spaß und die Entspannung zu kurz kommen, ist nicht einfach, aber möglich. Die „Mallorca Zeitung“ hat einige Tipps zusammengefasst.

Augen auf bei der Unterkunft

Zum Beispiel solltest du lieber einen längeren Aufenthalt anstatt viele kleine Trips auf Mallorca einplanen. So sparst du einige Flugrouten und tust etwas für den Klimaschutz. Immerhin ist der Trip auf die spanische Insel aber nachhaltiger als beispielsweise ein Langstreckenflug in die Karibik. Ebenfalls wichtig für den Klimaschutz: Greife lieber auf Bus, Bahn und Fahrrad anstatt auf den Mietwagen zurück. Vor allem in Palma sind die Zufahrtstraßen durch den Pendlerverkehr überbelastet. Da müssen nicht auch noch Touristen mit dem Auto die Straßen blockieren.

Außerdem solltest du bei der Auswahl deiner Unterkunft genau hinschauen. Viele Wohnungen werden schwarz angeboten. Viele Vermieter geben ihre Wohnungen lieber an Urlauber, weil sie daraus mehr Profit schlagen können. Doch darunter leidet der Wohnungsmarkt auf Mallorca.

+++Urlaub auf Mallorca: Schock-Entdeckung im Hotel – Touristen fällt alles aus dem Gesicht+++

Wenn die meisten Urlauber auf die Insel kommen, dann ist es besonders trocken und heiß. Gerade in den Sommermonaten zehrt Mallorca von den Wasserreserven, die sich im Winter angesammelt haben. Deswegen ruft die Regierung auch die Touristen zum Wassersparen auf.

Einige Spots auf Mallorca locken zahlreiche Touristen an – und das sehr zum Ärger der Einheimischen. Besonders dort, wo idyllische Fotos für Instagram gemacht werden können, zieht es Urlauber magisch hin. Deswegen nutzt du bei Instagram am besten keine Geo-Tags – so bringst du nicht noch mehr Touristen in die Versuchung, diesen Ort aufzusuchen. Die Einheimischen werden es dir danken.

Müll immer wegräumen

Was die Einheimischen dir ebenfalls danken werden: Wenn du in traditionellen Geschäften anstatt Ketten einkaufen gehst. Viele Traditionsläden halten sich gerade noch so über Wasser und freuen sich über deinen Besuch. Ebenso verhält es sich mit dem Verzehren von Lebensmitteln: Hier solltest du darauf achten, lokal und saisonal zu konsumieren – soweit es dir möglich ist. Immerhin hast du im Hotel meist wenig Einfluss darauf, was dort verwendet wird.

Mehr Themen und News:

Womit du dich auch beliebt machst, wobei das eigentlich eine Normalität sein sollte: Nimm deinen Müll mit! Egal ob am Strand oder in der Natur. Apropos Strand: Einige Naturstrände auf Mallorca sind inzwischen Naturschutzgebiet, wie die „Mallorca Zeitung“ schreibt. Die Dünen sind tabu für das Badetuch, Absperrseile haben ihren Sinn.

Last but not least: Den Knigge beachten! Die Einheimischen haben in der Regel wenig Lust auf alkoholisierte, pöbelnde Gruppen mitten auf den Straßen von Mallorca.