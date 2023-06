Der Urlaub auf Mallorca ist für viele das Highlight im Jahr. Insbesondere Party-Touristen kommen gerne und häufig auf die Insel, um das Leben am Ballermann zu feiern. Jeden Tag feiern die Party-Urlauber bis tief in die Nacht in den Bars und auch am Strand. Dem bekannten Ballermann-DJ Chris Caramello ist bei einem morgendlichen Spaziergang an der Strandpromenade jetzt aber etwas aufgefallen, was ihn wirklich sauer machte.

Der Bierkönig-DJ zückte sofort sein Handy, um den Missstand zu filmen, der sich vor seinen Augen zeigte. Er lud das Video bei Instagram hoch und wandte sich mit emotionalen Worte an seine „Follower“.

Urlaub auf Mallorca: Playa de Palma zugemüllt

Das Instagram-Video zeigt die Strandpromenade von Playa de Palma um 6.30 Uhr am Morgen. Zu sehen ist, dass der betonierte Abschnitt, welcher den Strand von der Promenade trennt völlig zugemüllt ist. Der Ballermann-DJ kann es einfach nicht verstehen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Was ich hier sehe, dass verschlägt mir die Sprache! Bei solchen Bildern fehlen einem echt alle Worte. Man kann ja feiern, und auch seine Getränke & Speisen am Strand genießen! Wir sind alle froh, dass es wieder „normal“ ist. Endlich können wir wieder feiern, so wie wir es von früher kennen! Es herrscht endlich wieder überall Normalität!“, fängt Caramello an, erinnert damit an die Zeiten der Corona-Pandemie.

Dann appelliert der DJ an die Menschlichkeit und den klaren Menschenverstand von den Party-Touristen. „Aber muss sowas wirklich sein? Warum muss man die Strandpromenade so sehr vermüllen? Soweit das Auge reicht, sieht man nur Müll! Alle paar Meter steht ein Abfalleimer! Warum kann man seinen Müll nicht einfach entsorgen? Ist das echt zuviel verlangt? Was sagt ihr dazu?“, schreibt der DJ weiter seinen Frust von der Seele.

Mallorca-DJ bekommt viel Zuspruch bei Instagram

Viele seiner Party-Kollegen kennen das Problem und pflichten im bei. Ballermann-Star Mia Julia Brückner kommentiert: „Wir sind Gäste auf dieser Insel! Genau durch so ein Verhalten, werden Regeln verschärft! Einfach traurig und respektlos!! Es stehen alle paar Meter Mülleimer!! Ich frage mich wirklich, was mit manchen Menschen nicht stimmt?!!?“.

+++ Urlaub in Spanien: Einheimische packen über Deutsche aus – das Ergebnis überrascht +++

Für die „Kreisliga-Legende“ ist ein solches Verhalten Schuld am schlechten Image des Party-Tourismus: „Es ist zum Kotzen! Und dann wundern wir uns, woher die so oft negative Meinung über den Ballermann kommt…“.

Das könnte dich auch interessieren:

Caramellos Instagram-Follower kennen das Problem. Ein User scheint den Grund für das Müll-Problem am Ballermann zu kennen: „Das hat weniger etwas mit dem Alkoholkonsum zutun…wer halbwegs erzogen worden und klar im Kopf ist, findet immer den Weg zum Mülleimer. Unglaublich schlecht ist sowas!“.