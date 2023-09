Urlaub in Europa: Geheimtipp enthüllt! HIER ist es besonders schön – und günstig

Wer verreisen will, muss nicht immer weite Fernreisen auf sich nehmen und zig Stunden im Flieger sitzen. Auch innerhalb Europas lohnt es sich, Urlaub zu machen. Denn hier winken nicht nur traumhafte Strände, sondern auch einzigartige Kultur-Highlights.

Aber Vorsicht: Auch wenn man vermeintlich nicht viel Geld für An- und Abreise ausgeben muss, kann der Urlaub in Europa in einigen Ländern dennoch richtig teuer werden. Denn nicht jede vermeintliche Traum-Stadt lockt auch mit traumhaften Preisen. So können eine Tüte Pommes oder eine Stadtrundfahrt an einigen Zielen schnell zur Ebbe im Portemonnaie führen.

Urlaub in Europa kann zur Kostenfalle werden

Der ADAC hat jetzt die Preise in 15 europäischen Großstädten verglichen. Dabei ging es um sämtliche Bereiche – von Gastronomie bis medizinische Versorgung. Die Preise von jeweils 87 Produkten und zehn Aktivitäten wurden in den ausgewählten Städten vergleichen – mit einem erstaunlichen Ergebnis.

Denn ausgerechnet im Zentrum der Bank- und Finanzwirtschaft – der Schweizer Metropole Zürich – sollen die Reisenebenkosten am höchsten ausfallen. Laut dem ADAC ist Zürich um mehr als 37 Prozent teurer als der Durchschnitt aller untersuchten Städte. So zahlt man hier im Schnitt beispielsweise 27,67 Euro für einen Burger, in Lissabon dagegen gerade mal 10,87 Euro.

Doch auch in Oslo und Kopenhagen müssen Touristen für Essen, Museumsbesuche, eine Tageskarte für den ÖPNV und vieles mehr tief in die Tasche greifen. Wenig überraschend landeten die Metropolen London und Paris auf Platz 3 und 4 des Preisvergleichs. Doch wo kann man in Europa am günstigsten Urlaub machen?

ADAC kürt günstigste Europa-Metropole

Mit Reisenebenkosten von gerade mal 131,63 Euro entpuppt sich Portugals Hauptstadt Lissabon als preiswerteste Metropole im Test. Besonders günstig kommt man hier nicht nur im Bereich Gastronomie, sondern auch bei den Attraktionen weg. Auch Prag, Wien und unsere deutsche Hauptstadt Berlin überzeugen in dieser Stichprobe mit vergleichsweise niedrigen Preisen.

Wer seinen Sommerurlaub für 2024 also noch nicht geplant hat, sollte sich die Ergebnisse des ADAC-Preisvergleichs vielleicht nochmal genauer zu Gemüte führen. Vielleicht lassen sich so innerhalb Europas nicht nur Schnäppchen machen – sondern auch kostenlos unvergessliche Erinnerungen für die Ewigkeit kreieren.