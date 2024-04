Urlaub: Günstig-Hammer! Diese Ziele stellen Spanien, Griechenland und Co. in den Schatten

Die Sommermonate rücken immer näher und wer bis jetzt seinen wohlverdienten Urlaub noch nicht gebucht hat, der sollte das in den kommenden Wochen schleunigst tun, um mögliche Preiserhöhungen zu umgehen. Du weißt noch nicht, wo es hingehen soll?

Spanien, Griechenland und Italien sind zwar die gängigen Reiseziele der Deutschen, doch gibt es nur wenige Flugstunden entfernt noch weitere Urlaubsorte, die die beliebten Ferien-Klassiker in den Schatten stellen – zumindest preislich. Wir sagen, dir welche das sind.

Urlaub: HIER können Reisende Geld sparen

Wer Sommer, Sonne, Strand und mehr so richtig genießen möchte, der muss dafür meist eine ganze Stange Geld hinblättern. Besonders in den letzten Jahren mussten Urlauber bei der Planung ihrer Reise besonders tief in die Tasche greifen. Eine Analyse des Reisebuchungsportals „HolidayCheck“ enthüllt nun: Diese Reiseziele sind 2024 günstiger als noch im Jahr zuvor.

Die Türkische Riviera hat so einiges zu bieten: Weite Strände, klares Wasser und dazu auch noch günstigere Preise als viele andere Reiseziele. Aus dem Bericht von „HolidayCheck“ geht nun hervor:

Während eine Familie mit zwei Schulkindern im Jahr 2023 für zehn Tage noch knapp 3.700 Euro zahlen musste, sind es 2024 für die gleichen Bedingungen nur noch 3.400 Euro. Das bedeutet einen Preisrückgang von gut 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für einen Urlaub in Ägypten müssen Reisende inzwischen 11 Prozent weniger in der gängigen Ferienzeit zahlen.

Doch auch ein Urlaub in Italien, Griechenland oder Spanien ist nach wie vor hoch im Kurs. Wer sein Portemonnaie schonen möchte und es sich zeitlich erlauben kann, der sollte diese Reiseziele jedoch außerhalb der Hauptferienzeit ansteuern. Wie sich die Preise im kommenden Jahr entwickeln und welcher Urlaubsort 2025 die Schnäppchenjäger anzieht, bleibt abzuwarten.